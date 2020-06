Agustina Kampfer habló de la inclusión de la rubia a Canal 26 y Malaspina no tomó bien sus comentarios

Romina Malaspina fue el gran nombre de la semana que pasó. La nueva conductora de Canal 26 estuvo en boca de todos luego de que se viralizaran las imágenes que la muestran dando las noticias con un osado look . A raíz de las repercusiones, Agustina Kämpfer opinó sobre el tema y aseguró que, mientras las mujeres luchan por tener más presencia en los medios de comunicación por su trayectoria, Malaspina es designada conductora de un canal "porque está buena".

"Hay muchísimas mujeres especializadas, licenciadas y con trayectoria, que por no cumplir con los estereotipos de belleza están desempleadas", consideró Kämpfer en Nosotros a la mañana . "Y tenemos una mujer bellísima como Romina, que no vamos a discutir su belleza ni cuanto ella decide exhibirse porque no es el punto, pero la ponen a hablar de temas de los que no tiene absolutamente nada de idea", añadió en el programa matutino de El Trece .

Si bien Kämpfer no criticó directamente a la ex Gran Hermano , sino a las decisiones de las autoridades del Canal 26 , Malaspina no tomó a bien sus comentarios. "Muchas que critican, la verdad que me gustaría que primero le den explicaciones a la justicia del pueblo argentino, ridícula", escribió Malaspina en su cuenta de Twitter.

Luego, compartió un link con una producción que la ex Intratables hizo totalmente desnuda y añadió: "Vos estás en tu programa por eso también, por lo que veo. ¡Ah no! Cierto que vos estás por Boudou y por Rial" , sostuvo la conductora, en referencia a las ex parejas de Agustina: el periodista Jorge Rial y el ex vicepresidente Amado Boudou. "Por cierto, ¿encontraste los papeles?", añadió.