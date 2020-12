La miniserie que retrata al rock latinoamericano generó fuertes debates en las redes sociales. Entre las discusiones, aparecen los dichos de Gustavo Santaolalla y la decisión de incluir y excluir a ciertas bandas y solistas de la región

La miniserie Rompan todo: la historia del rock en Latinoamérica tiene el ambicioso objetivo de narrar el recorrido del género en la región. Estrenada el 16 de diciembre último como un producto original de Netflix, la serie se convirtió en lo segundo más visto de la plataforma en la Argentina y entró a los primeros diez puestos en otros países latinoamericanos. Pero además de su éxito a nivel usuarios de la plataforma, la producción se convirtió en tendencia en las redes sociales por algunos debatesque abrió, entre los que se cuentan críticas, elogios y discusiones teóricas.

Uno de los principales méritos que se le reconoce a la serie es la posibilidad de poner en una plataforma internacional un movimiento artístico que integró a varios países. Pero además, el documental abrió varias discusiones, entre las que se encuentran los testimonios de Gustavo Santaolalla, la inclusión de bandas como Maná, la poca cantidad de mujeres contempladas en el documental y la exclusión de músicos que fueron claves para la historia del rock latinoamericano, como Pappo.

La presencia de mujeres en "Rompan todo"

La cantante y guitarrista argentina Marilina Bertoldi, por ejemplo, fue una de las que opinó sobre la miniserie. "Son un montón de señores hablando de la historia del rock", tuiteó la música en clave de humor. La crítica se compartió más de dos mil veces y abrió una discusión sobre las pocas mujeres que aparecen en la producción de Netflix.

La polémica en torno a la intervención de Santaolalla en "Rompan todo"

Otro debate caliente en torno aRompan todo fueron los aportes de Santaolalla, que fue uno de los productores ejecutivos de la serie. Por un lado, los usuarios criticaron los dichos del productor sobre Charly García y Billy Bond, y, por el otro, cuestionaron una sobredimensión de su aporte al rock latinoamericano.

"Serú Girán tenía una canción que decía: '¿te acordás de Elvis cuando movía la pelvis?', donde hacía alusión al New Wave de una manera que a mí me fastidió muchísimo, porque mientras Charly García decía 'Mientras los demás miran las nuevas olas, yo ya soy parte del mar'. Yo decía que es una pesadilla", dice Santaolalla en una escena del documental. "El rock se había convertido también en un establishment", agrega sobre la canción "Mientras miro las nuevas olas" del álbum Bicicletas.

"En ningún otro documental del mundo donde no fueras el productor ejecutivo te dejaban decir algo así", opinó el usuario @eldeibik en Twitter, que compartió el fragmento del documental que inició la polémica.

En ese debate intervino Andrés Calamaro, uno de los músicos que aparece en la miniserie, e intentó dar una explicación de lo que quiso decir Santaolalla. "Explico... Gustavo admira mucho a Charlie, pero está en Los Ángeles grabando con Wet Picnic, cuando vuelve escucha a Charlie burlón con la New Wave y sufre un poco en el orgullo. Porque se siente apartado de la escena en Buenos Aires", sostiene Calamaro, apuntando a una sensación de Santaolalla que fue del contexto, y no una opinión concluyente sobre García.

Al respecto, el propio Santaolalla se expresó en sus redes. "Considero a Charly García un amigo del alma. Alguien a quien conozco de muy chico y con el que me une una amistad hermosa que hemos mantenido a través de los años", tuiteó el músico y productor argentino, al comienzo de un extenso hilo en el que hizo su descargo. "Cuando allá por 1981 regresé brevemente a la Argentina para grabar mi primer álbum solista, venía de Los Ángeles, de haber tocado en Wet Picnic (banda que teníamos con Aníbal Kerpel) y Los Plugz (banda chicana seminal en la escena punk de LA). Luego de llegar a USA en 1978 y haberme encontrado con una escena musical para mi gusto aberrante, representada por grupos como Boston, Styx, Kansas o Journey (rock corporativo en su máxima expresión), me sentí perdido y decepcionado", sumó el ganador del Oscar por Secreto en la montaña y Babel.

Y luego, continuó: "Muy atrás había quedado aquel rock que se enfrentaba al sistema, ese que los jóvenes del mundo habían abrazado como herramienta para expresar su insatisfacción con los abusos de poder, la injusticia, etc. Aquel rock por el cual en mi país nos metían presos, nos allanaban recitales, nos amenazaban y nos perseguían". Después, agregó: "Afortunadamente ese año también, los Sex Pistols pasaron por USA dejando un reguero de pólvora que en conjunción con el trabajo de los Ramones y otros tantos (en USA y en Inglaterra), terminó de proclamar oficialmente la llegada de una tan deseada e imprescindible reformulación del estancadísimo rock de ese entonces. ¡¡¡Bienvenido el Punk y la New Wave!!!".

Para aclarar sus dichos, Santaolalla manifestó: "Es en ese contexto, que alguien a quien yo consideraba y considero de lo más grande que nuestra música y movimiento han dado, se manifestara en una canción diciendo: 'Mientras los demás miran las nuevas olas, yo ya soy parte del mar', me chocó. Simplemente eso. Me chocó". Finalmente, sintetizó: "Amo y admiro profundamente a Charly. Es un amigo del alma con el cual hemos vivido momentos mágicos e inolvidables. Muchachos, muchachas y muchaches, estaría bueno que lo sepan, lo entiendan, y por favor, no rompan más. #RompanTodo".

Santaolalla y sus dichos sobre Billy Bond

El documental de Netflix también se ocupa del mítico recital de Billy Bond en el Luna Park el 20 de octubre de 1972, en el que, luego de que ingresara la policía, el músico les dijo a sus seguidores que "rompan todo". A partir de esa frase, que bautiza al documental, Santaolalla considera que no fue una "movida inteligente" ya que provocó varios allanamientos y prohibiciones generalizadas en torno al rock.

El recorte de bandas en "Rompan todo"

Uno de los cuestionamientos a la serie está vinculado a las inclusiones y exclusiones del recorte de músicos y bandas que aparecen en la producción. Por ejemplo, para muchos usuarios, la inclusión de la popular banda mexicana Maná es desacertada por no pertenecer al género "rock".

Mientras que los televidentes mexicanos se quejaron por la ausencia de Caifanes, una popular banda de rock de ese país que estuvo activa de 1986 a 1996, los argentinos apuntaron a que faltaron figuras como Pappo, Pity Álvarez y sus proyectos musicales.

El descargo de uno de los productores de Rompan todo

"Lo mejor es saber que hay gente de otros países que descubrieron a [Luis Alberto] Spinetta, a los Redondos, a Javier Bátiz, a Julissa o a Juana Molina ahí", dijo el periodista Manuel Buscalia, productor periodístico de la serie. En su cuenta de Twitter, apuntó a la posibilidad de llevar músicos latinoamericanos a través de esta serie. "Después podemos debatir lo que quieran sin problema. Pero con haber logrado eso yo me quedo tranquilo", añadió.