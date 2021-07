Ronnie Arias reveló que su hermana murió por un derrame cerebral: “No se enteró de nada”

Ronnie Arias habló sobre su hermana, quien falleció en enero pasado a los 56 años, luego de sufrir un derrame cerebral, y contó que ella le “dejó un regalo hermoso”, que es su sobrino de 21 años.

Todo comenzó cuando le preguntaron, durante la emisión de este domingo de Implacables (elnueve), si tenía pensado adoptar o subrogar un vientre y convertirse en padre. “Para la subrogación de vientres hay que ser millonario y yo soy un laburante, entonces no puedo”, comentó el conductor entre risas.

Ronnie Arias habló de la muerte de su hermana por un derrame cerebral: “No se enteró de nada”

Luego, se sinceró y admitió que si bien a él nunca se le “ocurrió la idea”, su pareja se quiso casar y empezó a barajar la posibilidad.

En ese momento, aprovechó para contar: “La vida me lo encajó solo [al hijo], porque ahora tengo a mi sobrino que es mitad padre y mitad hijo. Nos vamos compensando, él me cuida de las chocheras y yo lo cuido de las adolescencias. Mi hermana me dio un regalo hermoso, que es a mi sobrino, para compartir estos años de mi vida”.

Ronnie Arias contó que los órganos de su hermana, que falleció en enero pasado, fueron donados Captura

Ante la consulta de qué le había sucedido a su hermana, Ronnie recordó: “Tuvo un derrame cerebral. Levantó su celular para sacar una foto en los lagos del Sur y nunca más la recuperamos, esto fue en enero”.

Además contó: “Una hermosa historia que terminó con donación de órganos, porque la vida sigue. Es muy importante que todos tengamos en cuenta que se puede seguir viviendo a través de la donación de órganos. Hay ojos que pueden seguir viendo por los ojos de otras personas que nunca vieron.

“Ella no se enteró de nada”, completó, haciendo referencia a que su hermana no sufrió.

LA NACION