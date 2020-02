Rosario Dawson reveló que es bisexual y habló de su noviazgo con un senador

Rosario Dawson admitió en una entrevista que no se autopercibe heterosexual Fuente: Archivo

19 de febrero de 2020 • 18:50

Rosario Dawson es popular por sus roles en Hombres de negro y Sin city, aunque su extensa y prolífica carrera comenzó en 1995 con el film independiente Kids. Además de por sus múltiples y premiadas actuaciones, el perfil de la actriz se mantiene alto desde hace 18 meses cuando comenzó su vínculo sentimental con el senador demócrata de Nueva Jersey, el excandidato presidencial Cory Booker.

Si bien actualmente mantiene una relación amorosa con un hombre, Dawson le contó en las últimas horas a la prensa norteamericana que no se autopercibe heterosexual. Algunos indicios había dado en 2018, cuando utilizó sus redes sociales para saludar a sus "compañeros de la comunidad LGBTQ+".

En una entrevista con Bustle, la actriz dijo que nunca estuvo en pareja estable con una mujer, por lo que hasta entonces no había considerado "salir del closet", pero en el último tiempo sintió la necesidad de explayarse al respecto.

"La gente seguía diciendo que [salí del clóset], no lo hice. Quiero decir, no es inexacto, pero nunca salí. Supongo que estoy saliendo ahora. Nunca he tenido una relación en ese espacio [el LGBTQ+], por lo que nunca lo sentí como un auténtico llamado", comentó.

La actriz está actualmente en pareja con el senador estadounidense Cory Booker Crédito: Archivo

Ahora, Dawson dice estar felizmente en pareja con el referente demócrata de la Costa Este, al que además apoyó públicamente en las primarias del partido hasta que él mismo decidió dar un paso al costado. "Me resultó muy extraño respaldarlo", manifestó. "Era como si estuviera pidiéndole a los demás que votaran por él, pero en realidad lo estaba haciendo por mí".

A principios de mes la actriz también dio una extensa entrevista a la publicación Women's Health, en la que habló sobre su relación con Booker. "Estamos entusiasmados con lo que podemos crear juntos... Siento mucha vida por delante. Es hermoso sentirme cuidada y cuidarlo. Nunca he estado tan cerca de alguien. Nos aseguramos de conectarnos", sostuvo.