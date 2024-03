Escuchar

A mediados de febrero, Flor Vigna utilizó su cuenta de Instagram para comunicar su separación de Luciano Castro. Desde aquel día, la joven de 28 años transitó diferentes etapas del duelo y la música se convirtió en su refugio, sin embargo, eso no fue todo. En las últimas horas, optó también por un radical cambio de look, lo que suele indicar un nuevo comienzo.

Fue nuevamente en su perfil de Instagram, cuenta en la que tiene 5.6 millones de seguidores, donde la cantante y bailarina publicó un video en el que se ve el antes y el después de su paso por la peluquería. “Cambio por el uno @cristianreystyle”, escribió en la descripción del video, en el que se la vio con un nuevo corte carré y su pelo color cobrizo.

Además, aprovechó la ocasión para publicitar su último tema “Yo puedo solita”, el mismo que utilizó para describir el reel que compartió. “Estoy muy feliz con todo el apoyo a #PuedoSolita Voy a estar a full reposteando, vale todooo. Bailar, cantar, maquillarse, lo que más les gustes. Usen este audio y etiquétenme en sus reels y/o tiktok, así los encuentro”, agregó.

Pero no solo recibió miles de likes, sino también cientos de comentarios de sus fanáticos, quienes quedaron fascinados con el resultado. “¡Te quedo muy bien flor!!”; “Pero con esa cara bebe todo te queda bien”; “Tremendo cambio. Te queda chuli”; “Ay, qué hermosa, amo tu nuevo look, amoo el pelo cortito” y “Estoy todo el día cantando este temaaa Dios. ¡Voy en la moto a los gritos por la ruta y desafinando fuerte, pero motivadísima!!”, fueron solo algunos de los elogios que recibió.

Durante este viernes, la artista se mostró feliz con la comodidad de su renovado corte y envió un mensaje de agradecimiento a sus admiradores, sobre todo por el apoyo que recibió por su última canción, la cual lanzó hace poco más de 24 horas. “Hola, mi gente bonita. Estoy muy feliz, tan feliz que por ahí me da vergüenza un poco, por ahí ponerme cursi y agradecer porque siempre me pongo sensible y demás, pero me están haciendo muy feliz con todo lo que está pasando”, comenzó diciendo.

Y completó: “Este es un proceso muy personal y algunas de las cosas que yo pongo en la canción no es que ya me salen ¿entendés? (...) Sino que me las puse para recordármelas y hacerlo en el día a día y de repente estoy re feliz porque veo los videos que me mandan de diferentes partes del mundo y me cuentan sus historias de vida”.

La fuerte declaración de Flor Vigna sobre Sabrina Rojas

Este jueves, la cantante brindó un móvil con Socios del espectáculo (eltrece) donde, además de hablar de su lanzamiento, se refirió al grado de influencia que tuvo Sabrina Rojas en su separación de Luciano Castro.

En un momento, le preguntaron si había alguna posibilidad de reconciliación. “La verdad es que no, y un poco lo explico en la canción. Nosotros sabemos por qué no, son muchas las razones. Me parece que el camino de crecer, estar mejor y aceptar es mejor no estar juntos”, indicó, y luego sorprendió al referirse a Sabrina Rojas, expareja del actor: “Tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande para que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y eso terminó un poquito influenciado”.