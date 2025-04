Sabrina Rojas opinó sobre la música de Flor Vigna y sorprendió al revelar qué es lo que más admira de ella

Corría 2021 cuando, tras separarse de Sabrina Rojas, su pareja durante una década y madre de sus dos hijos menores, Esperanza y Fausto, Luciano Castro comenzó una relación con Flor Vigna. Al principio los tres tuvieron un buen vínculo y compartieron varios eventos familiares. Sin embargo, posteriormente comenzaron a surgir rispideces entre las mujeres y tuvieron varios cruces con indirectas y palitos. Con el tiempo limaron asperezas y, aunque no se las podría considerar amigas, ninguna es del todo ajena a las actividades que realiza la otra. Esta semana la actriz volvió a hablar de la influencer y no solo reflexionó sobre su música, sino que sorprendió a todos al revelar qué es lo que más admira de ella.

Tras su separación de Sabrina Rojas, Luciano Castro comenzó una relación con Flor Vigna Archivo

Recientemente, Flor Vigna lanzó el adelanto de su próxima canción que se tituló “La roba maridos”. Ella se la juega de inocente / está buscando lo que es mío / va con el papel de la decente / y se va a encontrar conmigo / Mientras ella le escribe mensajes, / él durmiendo al lado mío / En el DNI dice Tatiana /, pero en el barrio le dicen ‘la roba maridos’, reza parte de la letra. Según se pudo especular, el tema podría hacer referencia a Luciano Castro y Griselda Siciliani, puesto que en el pasado afirmó que su ex le fue infiel con la actriz.

El jueves Sabrina Rojas estuvo en Ángel responde (Bondi Live) y fue consultada por el adelanto musical que hizo Vigna. “No lo escuché”, sostuvo, pero después aclaró que oyó “un pedacito”. “Yo pensé que habías aportado”, le comentó Carla Conte en referencia a que ella también tuvo cruces con Castro y Siciliani. De hecho, dio a entender que la actriz le mandaba mensajes al padre de sus hijos cuando aún estaban en pareja.

Flor Vigna mostró un adelanto de su nueva canción

“No, ahí no me meto. Yo mi historia ya dije, ya hablé, ya redondeé, ya sané, ya todo. Por lo que pasa Flor, yo ya pasé”, afirmó Rojas. Ante esto, Dalma Maradona le preguntó si le gustaba la música de Vigna. Aunque afirmó que probablemente no era la que consumía, remarcó que le parecía “muy capa como emprendedora”, y sentennció: “La admiro mucho en ese sentido”.

“Pará, en la canción, dice, ‘¿ella se va a encontrar ella?‘“, consultó Sabrina, a lo que la periodista Julieta Argenta le explicó que la letra reza:’Ella se va a encontrar conmigo’". “Si es real, más Tatiana que nunca, tremendo”, lanzó Rojas.

En el pasado, Rojas, Castro y Vigna supieron compartir eventos familiares juntos instagram @rojassasi

Cabe remarcar que el término Tatiana fue popularizado por el influencer Martín Cirio, conocido como “La Faraona”, para referirse a María Eugenia ´La China´Suárez y el hecho de que tuvo un affaire con Mauro Icardi cuando él aún estaba con Wanda Nara. “Una Tatiana es una que se manda todo y después se hace la desentendida”, supo explicar el influencer. Rápidamente, los usuarios de las redes sociales comenzaron a usarlo para describir a personas que juegan el papel de “terceros en discordia” en los escándalos amorosos.

Al advertir que Vigna utilizó el término “Tatiana” en su canción, Argenta le preguntó a Rojas si sentía que aprovechaba el escándalo del Wanda Gate para su música, pero le respondió que Flor “compone sobre su vida”.