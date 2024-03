Sabrina Rojas no se guardó nada y apuntó muy duro contra Flor Vigna

Escuchar

A un mes de que Flor Vigna anunciara su separación de Luciano Castro, la calma parece estar lejos para la bailarina, quien no deja de ser el foco de atención de los medios. Después de que la joven señalara a Sabrina Rojas como la desencadenante de su ruptura, la madre de los dos hijos menores del actor hizo su descargo y no se guardó nada.

Este miércoles, en diálogo con A la tarde (América TV), la expareja del Tucu López fue consultada sobre la historia que subió a su Instagram, en la que se refirió con la frase “Respiro profundo”, a la cantante. “Hiciste un posteo hace unos días tirando una indirecta a Flor Vigna, ¿qué pasó? Porque en un principio estaban bien”, le consultó la cronista y ella respondió: “No era una indirecta, era para ella. No sé, preguntale a ella”.

ESP - Flor Vigna y Luciano Castro en tiempos felices Santiago Cichero/AFV

Mientras intentaba dejar el móvil, la periodista le pidió que le diera un segundo para hablar con ella. “Es que no quiero ser parte de la promoción de su disco. Me sorprendió mucho que justo ahora tenga ganas de decir algo. Preguntale a ella que es la que tiene el problema, yo siempre fui clarísima con cuál era mi problema con ella”, sostuvo.

Y agregó: “No tengo ni idea de por qué Flor dijo eso. Cuando tuve algún problema, lo dije claramente y no de puertas abiertas. Dije ‘me pasa esto y esto’ y no dejé puertas abiertas. Cuando alguien deja puertas abiertas y dice ‘me hizo cosas horribles’. Me parece que es una manera que tiene Flor, de acusar a gente dejando puertas abiertas. Es mejor que diga qué le sucede, así le pido disculpas o le explico por qué está equivocada”.

Por otra parte, la rubia aseguró que quiso comunicarse con ella para aclarar la situación, pero después prefirió no hacerlo. “Estuve a punto de llamarla, pero ya está”, lanzó.

Además, habló sobre la relación que tiene con Luciano Castro luego del fuerte cruce que ambos protagonizaron en plena temporada, durante el cumpleaños de Fausto, el hijo menor de ambos. “Está todo súper, anoche cenamos en casa”, señaló.

Cuáles fueron los dichos de Flor Vigna que molestaron a Sabrina Rojas

El jueves 21 de marzo, la artista brindó un móvil con Socios del espectáculo (eltrece) y, lejos de hablar solamente de su último lanzamiento, se refirió al grado de influencia que tuvo Rojas en su separación. Cabe recordar que mientras Vigna y Castro eran pareja, los tres famosos se mostraban contentos, como familia ensamblada.

Sabrina Rojas y Flor Vigna en tiempo felices instagram @rojassasi

Ante una posible reconciliación con quien fue su pareja durante dos años y medio, la intérprete de “Picaflor” indicó: “La verdad es que no, y un poco lo explico en la canción. Nosotros sabemos por qué no, son muchas las razones. Me parece que el camino de crecer, estar mejor y aceptar que es mejor no estar juntos”.

En esa línea, sorprendió al referirse a Sabrina: “Tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande para que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y eso terminó un poquito influenciado”.

Decidida, Flor redobló la apuesta: “Lo intenté todo con Sabri, pero me parece que ya está. Había una intención que no, no quiero hablar. No quiero darle lugar a eso”.