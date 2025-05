Sabrina Rojas reveló por qué no le duran las relaciones: “Soy mucha mina para los chabones”

Sabrina Rojas volvió a estar soltera, según lo reconfirmó este jueves en diálogo con Intrusos (América TV). Tajante y sin filtro, la actriz apuntó contra los portales de noticias por referirse a su vida privada y, entre un ida y vuelta, habló de su situación sentimental después de cortar el vínculo amoroso con Gabriel ‘Lechuga’ Liñares. “Tengo el corazón un poquito roto”, dijo.

Tras dos meses de relación blanqueada, la conductora de Pasó en América (América TV) abrió su corazón en el sillón de los intrusos y explicó por qué el incipiente noviazgo llegó a su fin.

Sabrina Rojas confirmó en Intrusos su separación de Gabriel Liñares (Fuente: Instagram/@rojassasi)

Todo sucedió cuando la actriz visitó el estudio del programa insignia del espectáculo, después de una reunión con los dirigentes del canal que, según contó, fue porque recibió una propuesta laboral tentadora. Sin más, en primer lugar criticó a los portales de noticias por haberla asociado con romances ocultos y de haber tenido un affaire con Luciano Castro, su ex y padre de sus dos hijos: Fausto y Esperanza.

Luego de aclarar esa situación, Karina Iavícoli fue directo al grano: “Todo el mundo dijo que te separaste del Lechuga porque le tenés celos a Florencia Parise, que es la ex de él. ¿Te separaste por eso?”.

“No estoy preparada para hablar del tema, fue muy reciente”, dijo Rojas, quien regresó el viernes pasado de su primera luna de miel con Liñares en Colombia, la cual no salió como esperaba dado que, después de aterrizar, se separaron.

“Lo estoy procesando, estoy con el corazón un poquito roto. Él es una persona muy espectacular. Pero me incomoda el tema, porque no quiero hablar”, agregó Rojas. Recibir tantas preguntas por los intrusos la abrumó y tuvo que retomar desde cero, sin revelar el causante de su ruptura, ya que eligió preservar la imagen de Liñares, que no pertenece al mundo de los medios de comunicación.

Sabrina Rojas aseguró que tiene el "corazón un poquito roto" (Fuente: Captura de pantalla/América)

“Tengo la fuerza para seguir, porque lo conocí hace poco, pero volví el viernes de la luna de miel. Me cuesta procesarlo, no entendí muy bien lo que pasó. Yo no quiero especular con nada y es raro decir quién tomo la decisión”, sostuvo.

En ese instante, Paula Varela interrumpió y dijo: “Yo voy a decir lo que me contó la otra parte, que sí es verdad. Parece que ella [Flor Parise] tiene su relación con Karina Jelinek, pero no terminaría de soltar a Gabriel. Y que cuando se puso de novio con vos, como que un poco no le gustó. Y así empezó a llamar insistentemente cuando estaban de viaje, cuando estaban juntos… Y que cuando ustedes llegan, él tuvo un encuentro con ella y por eso vos te habrías alejado”.

La pareja llevaba poco más de dos meses y tenían presencia esporádica en las redes sociales (Fuente: Instagram/@rojassasi)

Ante el relato de Varela, Rojas desmintió su versión y decidió omitir una respuesta. “Yo de él no tengo nada para decir, es una persona espectacular, todo el mundo siempre me habló bien, es un amor. Simplemente, no se pudo”, explicó. En tanto, insistió en que no quiere involucrar a Parise, porque hay una parte de la historia que no la sabe; sin embargo, dejó entender que la futura esposa de Jelinek y madre del hijo de Lechuga habría financiado el viaje de los novios a Colombia, algo que más tarde le llamó la atención.

“Quiero aclarar que nunca me molestó que se vaya [Liñares] de viaje con la mamá de su hijo. Al contrario, me parece hermoso y ojalá yo algún día pueda lograr días de playa con su mamá y su papá. Todo fue hablado con naturalidad y vivido con naturalidad. Sé que tengo el mote de tóxica, pero fue con una relación puntual”, sentenció Rojas entre risas y concluyó: “Muchas veces, soy mucha mina para los chabones, hoy tengo ganas de disfrutar y nada más”.