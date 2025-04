Quién es Gabriel Liñares, la nueva pareja de Sabrina Rojas

Después de su separación del “Tucu” López en 2023, Sabrina Rojas se dedicó al cuidado de sus hijos y a cumplir con sus obligaciones laborales. Fue a finales de 2024 y principios de este año que se dio una nueva oportunidad en el amor y, luego de varias idas y vueltas, hace un mes se confirmó su relación con Gabriel Liñares, a quien recientemente le dedicó un tierno posteo en las redes sociales.

La conductora de Pasó en América (América) contó en reiteradas ocasiones que soltera estaba más que bien. Más allá de las salidas con amigas, durante más de un año se enfocó en otras cuestiones, en donde también superó dos separaciones importantes. No solo con el Tucu López, sino con Luciano Castro, padre de sus hijos Fausto y Esperanza.

La historia de Instagram que subió Sabrina Rojas con Gabriel Liñares (Fuente: Instagram/@rojassasi)

Pese a las diversas especulaciones en torno a su vida privada, fue Yanina Latorre quien hace un mes deslizó la identidad de la pareja de Rojas, por lo que presionó a la conductora a revelar parte de su historia con el empresario.

Lo cierto es que una reciente foto de la también actriz se volvió viral entre sus seguidores, debido a la muestra de cariño que le manifestó de forma pública a Liñares. Esto sucedió mediante las historias de Instagram, en donde apareció ella frente a la cámara y él dándole un beso en la mejilla.

“Él es magia”, escribió Rojas, al tiempo que agregó un emoticón de corazón blanco. El contexto de la imagen sucedió en medio de los preparativos para cambiar parte del porche del jardín. Mientras aprovechaba la jornada de sol para ordenar y proyectar una reforma en el estilo, se regaló unos minutos románticos junto a Liñares.

Sobre el reciente vínculo, Sabrina Rojas ventiló en Desayuno Americano (América) que todavía ninguno de los dos asintió que se trate de un noviazgo, sino que, más bien, es un romance que va de a poco. Cabe destacar que el empresario es perfil bajo. “Yo no siento que haya blanqueado porque no somos novios aún. Hay modo exclusividad, pero no porque se habló, sino porque hay ganas”, dijo días atrás.

Esta es la primera imagen que Sabrina Rojas publicó en Instagram a principios de abril, junto a Gabriel Liñares (Fuente: Instagram/@rojassasi)

Una vez que reconoció la cercanía con Liñares, enseñó una primera foto en sus redes sociales donde él apareció abrazándola. Es por ello que, más tarde, desde Pasó en América, explicó que sus hijos están al tanto de que “le gusta alguien” y agregó: “Ellos me preguntaron si me iba a poner de novia. Les dije que no sabía, que ojalá”.

Sabrina Rojas contó cómo reaccionaron sus hijos ante su vínculo con Gabriel Liñares

“Ya les estoy tanteando el terreno. Pero falta un montón para que se los presente”, señaló la actriz frente a la pregunta de Natalie Weber, quien oficia de panelista en el ciclo nocturno. “Todavía no está el título. Ni él me pidió ser su novia, ni yo le pedí que sea mi novio”, aclaró.

De esta manera, la actriz se empeñó en construir un vínculo de un modo diferente al que tuvo con Tucu López. Con una visión distinta y una experiencia pasada, tanto ella como Liñares pretenden priorizar el ritmo familiar, los tiempos y los procesos de cada uno.

¿Quién es Gabriel Liñares?

Por su parte, Gabriel Liñares, conocido como “Lechuga”, es la expareja de Florencia Parise, la actual novia de Karina Jelinek y con quien comparte un hijo de 11 años, Benicio. Se trata de un empresario dueño de un famoso boliche en la ciudad de Buenos Aires, sitio donde Rojas y él se habrían encontrado por primera vez.