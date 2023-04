El Tucu López reveló cómo planea reconquistar a Sabrina Rojas: “Creo que se puede revertir”

escuchar

Luis López, popularmente conocido como el “Tucu” López, rompió el silencio después de que se confirmara su separación de Sabrina Rojas. La ruptura amorosa fue por una decisión de la actriz, quien afirmó que nada tuvo que ver con los rumores de infidelidad que envuelven al locutor. No obstante, el conductor aseguró que tiene un plan para reconquistar a su expareja y brindó detalles de por qué buscará recomponer la relación.

El Tucu López planea reconquistar a Sabrina Rojas

En diálogo con Intrusos (América), López confirmó el pasado martes que buscará por todos los medios reconquistar a Rojas, ya que su presunto affaire con la modelo Damaris Cané nunca existió. Según se detalló, el locutor y la mujer mantuvieron una charla muy cercana en un boliche de Villa Carlos Paz, pero ambos afirmaron que no ocurrió nada más que eso.

“Estoy triste, procesando todo esto”, manifestó con angustia a Florencia de la V. “Creo que se puede revertir. Esa es mi intención. Siempre intento llegar desde el diálogo. Yo estoy enamorado”, insistió, y luego agregó: “Ella me dio lo mejor que tuve en mi vida. Me dio una relación hermosa, me dio una familia. Yo tengo a mi familia lejos. Sabrina me dio a su familia y me la abrió de par en par. Yo entré ahí y fui muy feliz durante todo este tiempo”.

Sabrina Rojas y Tucu López terminaron su relación PATRICIO PIDAL/AFV

Según describió Tucu López, lo que sucedió con Rojas es algo normal que le sucede a todas las parejas, y por eso decidieron “distanciarse” para poder “acomodar algunas cosas”. “A veces no tomo dimensión de estar charlando en un boliche con gente y después aparecen ciertas suspicacias… no sé, o alguna mala intención. A mí me sucede mucho esto y no tomo la magnitud de que estoy con una persona tan famosa”, reflexionó y concluyó: “No hubo un tercero en discordia”.

Damaris Cané es una modelo oriunda de Santa Fe, que tras su visita al boliche Zebra en Carlos Paz y su charla con Tucu López, trascendió que mantendría un vínculo con el locutor. Sin embargo, en Socios del Espectáculo (eltrece), desmintió cualquier tipo de romance. “Estuvimos tomando unos tragos en grupo. Al principio no sabía quién era, mi amiga me dijo”, comentó la joven y subrayó: “Me están denigrando. La verdad es que no entiendo por qué, porque yo ya dije la verdad”.

La palabra de Luciano Castro tras la separación de Sabrina Rojas

Quien se refirió a la separación de Sabrina Rojas y el Tucu López fue Luciano Castro, expareja de la actriz, quien a la salida del teatro recibió al cronista de Socios del Espectáculo y luego de hablar de la nueva obra que lleva a cabo, fue consultado sobre la ruptura romántica y su respuesta fue contundente: “Estoy al tanto, pero yo no hablo de eso porque no me corresponde”.

Quién es Damaris Cané

Mientras el Tucu aún busca recomponer la relación, Damaris Cané, la modelo y relacionista pública que estuvo junto a él en la discoteca, quedó en el ojo de la tormenta. En su cuenta de Instagram, la mujer de 35 años se presenta como “futura atleta fitness” y comparte contenido con frecuencia. Entre sus posteos del feed, se pueden observar varias imágenes de distintas índoles.

El descargo de Damaris Cané, la "tercera en discordia" entre el Tucu López y Sabrina Rojas

En primer lugar, suele compartir postales o videos mientras entrena. Pero también le da espacio al ámbito profesional, con recuerdos y registros sobre las producciones que realiza. Una de la más recientes tiene que ver con una sesión de fotos en la que lució un diseño de bodypainting y maquillaje en su rostro. Además, al igual que buena parte del país capturó varios momentos en los que alentaba a la selección argentina durante el Mundial y también en medio de los festejos por la obtención de la tercera Copa del Mundo.

