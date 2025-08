Salió a la luz el motivo por el que Amigacho se habría quedado fuera de la televisión

Fernando Cámara, más conocido como Amigacho, comenzó su trayectoria en los medios en 2010, de la mano de Hechos y protagonistas, el inolvidable programa que condujo Anabela Ascar -la misma que le asignó aquel apodo- en Crónica TV. Sin embargo, seis años después y tras pasar por distintos ciclos exitosos, como Showmatch y A todo o nada (eltrece), el humorista que cambiaba la “S” por la “CH” desapareció repentinamente de la pantalla chica.

Amigacho en el ciclo de Anabela Ascar en Crónica TV

El jueves 31 de julio, César Notaro, histórico productor de Crónica TV, visitó LAM (América TV) y sorprendió con un dato inesperado sobre el personaje mediático que generó mucho cariño en el público. “¿Dónde está Amigacho?“, le preguntó Ángel de Brito, a lo que él lanzó: ”Amigacho es nefasto”.

Ante el asombro de quienes estaban en el estudio, el hombre explicó: “Lo conocí en el subte, me hablaba con la ‘che’. Me habló por teléfono 20 veces. A mí me ha robado un celular. Chorro. Me enteré por la que era la novia, que después murió. Hasta me amenazó de muerte“.

César Notaro apuntó contra Amigacho (Foto: Captura TV)

Pero este tipo de acusaciones hacia Cámara no son nuevas. Después de alejarse de la televisión, un amigo lo acusó de ladrón. “Me acompañó al banco y se hizo pasar por primo ante la cajera. Hizo un apoderamiento indebido y se llevó mi dinero. Me hizo el cuento del tío. Hubo una denuncia policial y voy a ir hasta las últimas consecuencias”, dijo en aquel entonces la víctima de estafa.

Aquella denuncia lo obligó mantenerse lejos de los medios, por lo que muchos aseguraron que, al igual que sus inicios, comenzó a vender estampitas en una estación de subte para ganarse la vida; mientras que otros señalan que trabaja en un videoclub en Bernal, donde se dedica a realizar conversiones de videos VHS a DVD.

Otro de los momentos difíciles que atravesó Amigacho fue la muerte de su novia. Chicha, con quien visitó distintos programas de televisión. La mujer falleció en 2012 a causa de una neumonía.

El día que Amigacho mostró su nueva cara en Infama

Cabe recordar que en 2015, Cámara se convirtió en noticia al mostrar su rostro irreconocible en Infama (América TV). Según le contó a Rodrigo Lussich, se sacó la papada, se retocó los párpados y eliminó la grasa de sus orejas. Además, el cirujano le corrigió las cicatrices de la mala intervención que tenía desde hacía tiempo por una intervención que le había hecho el cirujano Alberto Ferriols.