La hermana de Calu Rivero rompió el silencio luego de ser acusada de robar dinero en una fiesta

El viernes, en el programa de América, Intrusos, se brindó una información sobre Marou Rivero, la hermana de Calu Rivero, a quien acusaron de robar 7000 mil pesos y una gargantilla en una exclusiva fiesta a la que también estaba invitada “Dignity”.

Si bien no hizo referencia directa a la fuerte acusación, la socióloga dejó un contundente mensaje en un posteo de Instagram al poco tiempo de que se dieran a conocer los detalles de lo que habría acontecido en el festejo. “Parece un déjà vu pero no lo es. La diferencia es que yo puedo cambiar frente al otro. Yo sé lo que soy y también sé que el mundo que trato de construir es uno que no lastima a los otros. La única opción es construir, por fuera del pantano”, escribió Marou, quien también se describe en sus redes como “influencer cultural”.

De acuerdo a lo comunicado en Intrusos por el periodista Lucas Bertero, Marou habría ingresado a una habitación de la casa de un country donde estaban las pertenencias de todos los invitados y habría sacado 7000 mil pesos de una cartera, y una joya de alto valor de otra. Además, la dueña de la casa tendría todo registrado por las cámaras de seguridad.

“Esto ocurrió en un cumpleaños. La familia de la dueña de casa [que se llamaría Florencia] se había ido de vacaciones a pasar el fin de semana y como estaba la casa sola, para festejar su cumpleaños la chica hizo una fiesta para 57 personas. DJ, tragos, carísimo todo, gente de alto nivel adquisitivo. Había mucho dinero en ropa, en autos, en todo”, informó el panelista, quien sumó: “Cuando llegan los invitados, Flor dice: ‘Dejen las cosas en el segundo piso’. Era el cuarto de un menor. Entonces la gente empieza a llegar y a dejar las carteras, llaves de autos, billeteras, en ese cuarto. Era una fiesta para pasarla bien entre amigos íntimos”.

Acusaron a Marou Rivero de robar en una fiesta

El hecho habría ocurrió en un barrio cerrado de San Isidro y la anfitriona, al ver las cámaras de seguridad, le brindó la oportunidad a Marou de admitir el robo. Cuando no sucedió, decidió contarlo a la prensa y también le aseguró que la denunciaría en la comisaría. De acuerdo a la información de Bertero, finalmente Marou devolvió el dinero y la gargantilla.

La primera acusación de robo que trascendió en los medios

Acusaron a la hermana de Calu Rivero de robar en un supermercado - Fuente: América

En julio del año pasado, también en Intrusos, los entonces conductores del ciclo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, también informaron sobre un robo que tenía como protagonista a la hermana de Calu. “Estamos en condiciones de afirmar que descubrieron a Marou Rivero pasando por la caja sin pagar, o sea, que robó en el supermercado [de San Telmo]”, comunicaban en ese momento.

En su respuesta a Intrusos, Rivero expresó en sus redes: “Me propuse decir lo que siento, aunque incomode, aunque no sea lo que se espere de mí, aunque no les guste lo que tenga que decir. Hoy cuatro personas en un programa de televisión dijeron una mentira asociada a mi nombre”.

El descargo de Marou Rivero tras ser acusada de robar en un supermercado Instagram: @marourivero

“En ese momento, supe que hacer como si nada era sostener la impunidad con la que un conductor de tele puede mentir mientras sus compañeros de programa sostienen el show. Me pregunto si Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Paula Varela y Virginia Gallardo son conscientes de la violencia que generan con sus frases hechas chiste”, manifestó. Marou acusó al programa de difamación y aseguró que en otra ocasión hubiese minimizado la situación, pero que decidió responder para evitar que su perfil “se llene de haters”.