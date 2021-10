Mauro Icardi sorprendió con un romántico mensaje para Wanda Nara: “Gracias por seguir confiando”

En medio del escándalo, los chats filtrados y el posible divorcio, Mauro Icardi compartió una postal en su cuenta de Instagram que dio pie a controversia: ¿Se reconcilió con Wanda Nara? Las alarmas se encendieron la tarde de este martes con dos imágenes donde se lo puede ver a él con una boina y ella con un vestido celeste, siempre de espaldas y abrazados.

“Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo”, escribió el jugador. “Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanás cuando tenés el perdón de a quienes heriste”, agregó.

El posteo de Mauro Icardi que despertó los rumores de reconciliación (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Desde el momento de la publicación, Wanda no hizo ningún comentario en el posteo. A la espera de una confirmación oficial, los seguidores de la pareja ya comenzaron a hablar de una presunta reconciliación en las redes.

El posteo de Mauro Icardi junto a Wanda Nara (Foto: Instagram/@mauroicardi)

¿Qué se sabe hasta ahora del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

En medio del revuelo que se armó el sábado con una publicación de Wanda en las redes sociales, todos los dedos apuntan a la China Suárez como la supuesta tercera en discordia en la pareja. Acorde a la información que circuló hasta el momento, y que compartió Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana (eltrece), la actriz se mensajeaba con Mauro Icardi y, pese a no haberse visto en persona, habrían intercambiado fotos y videos vía WhatsApp.

Wanda Nara hizo un posteo en redes y generó un verdadero revuelo

La expareja de Benjamín Vicuña está instalada en Madrid junto a sus hijos y su madre para cumplir una serie de compromisos laborales. Enterada del revuelo, negó las acusaciones mediáticas en su contra. Pero, hubo alguien que se hizo eco de las críticas hacia ella: el padre de su hijos Magnolia y Amancio. El actor chileno rompió el silencio y pidió a través de su redes sociales respeto hacia la ex Casi Ángeles.

Wanda Nara apuntó hacia la China Suárez como la tercera en discordia (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Al mismo tiempo, Wanda Nara siguió haciendo posteos en las redes. En uno de ellos mostró una foto de la mano sin el anillo de casada y en otro tuvo un cruce con Alejandra Maglietti que opinó del tema y la defendió a Suárez.

El explosivo tuit con el que Wanda Nara parece reafirmar quién es la tercera en discordia en su supuesta separación de Mauro Icardi Twitter / @wandaicardi27

Como si todo esto fuera poco, se agregó un jugador más al partido: Maxi López. Según lo que trascendió, la propia Wanda le pidió que se llevara a Valentino, Constantino y Benedicto de la casa y los cuidara por un tiempo. El exjugador de River se ofreció además a hacer lo mismo con Francesca e Isabella, hijas de Nara con Mauro Icardi.

Wanda Nara anunció en redes sociales la crisis en su matrimonio y Mauro Icardi habló de una reconciliación instagram

Si bien en un primer momento la mediática le dijo que no, horas más tarde las dos pequeñas fueron retiradas del colegio por López.

El clima arde en París y la nueva publicación de Icardi parece haber traído calma al asunto. No obstante, el antecedente del Día de la Madre llega a la memoria de los fanáticos y no dan el tema por terminado. Los posteos del jugador del PSG no alcanzan para un esclarecimiento, falta la palabra de Wanda quien, por el momento, no apuntó contra nadie en particular ni se pronunció respecto a la eventual reconciliación.