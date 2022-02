La increíble casa de Luis Alberto Spinetta en la que ahora vive Federico Bal: bar, gimnasio y seis baños

Hay casas que acogen en su interior historias de un tiempo pasado, que se fusionan y entrelazan con el presente. Un claro ejemplo de eso es la residencia de Federico Bal, quien en la actualidad vive nada más y nada menos que en el hogar que fue propiedad del Flaco Spinetta junto a su familia. La vivienda, ubicada en Ingeniero Maschwitz y diseñada por el músico, fue adquirida por Carmen Barbieri hace unos años. Seis baños, seis habitaciones, bar y gimnasio son algunas de sus comodidades.

“Se la regalé a Fede antes de que se entere de que tenía cáncer, le hice una herencia en vida y la escrituré a su nombre: ‘Quiero que heredes en vida, no que esperes a que me muera’”, reveló la conductora tiempo atrás, cuando estuvo como invitada en PH Podemos hablar (Telefe).

Luego de contar los motivos por los cuales compró la vivienda, la actriz explicó algunos de los lujos que la componen. “Tiene un baño mexicano afuera y otro adentro para que se vea el cielo. Es parte de la herencia de la abuela. Pasó el tiempo, empezamos a trabajar en Mar del Plata, se hace unos estudios y le da cáncer. Entonces le dije que se vaya a ‘Corazón de Tiza’ que tiene el timbre con la melodía de la canción. Él ama al ‘Flaco’, le hice una piscina con playita. Vendí todas mis alhajas para terminarla”.

Meses después de su recuperación, fue el actor quien abrió las puertas de su ecléctica casa a un móvil de Corta por Lozano (Telefe) y sorprendió a “Costi” por la variedad de espacios que tiene. “No le muestro a nadie mi casa, para mí es un lugar íntimo para estar en este momento”, mencionó Fede con cierta timidez antes de dejar al descubierto dónde vive.

Mientras tanto, ofreció un pantallazo por el bar que mandó hacer a medida, inspirado en el estilo de su padre, al que bautizó “Barbieri bar”. “Le dije a mi carpintero que quería algo como si fuera para mi viejo, porque ahora se acostumbra mucho espejo y neón; pero yo quería algo clásico con madera de roble que vos digas ‘un bar de Santiago Bal’”, sostuvo.

En ese marco, el conductor reveló que su madre participó en la decoración de cada ambiente, porque vivieron juntos durante un tiempo y después decidió mudarse. “Mamá dejó muchas cosas acá porque venimos de muchas casas, somos de mudarnos mucho. Encontramos esta casa, mamá la compró y yo me ocupé de ponerla bien”.

Sobre los sentimientos que siente al vivir en la residencia donde pasó sus días la familia Spinetta, confesó: “Hay como un amor que sobrevuela la casa y hay mucho arte”. En este sentido, recorrió una de las habitaciones más especiales para él: un pequeño estudio lleno de peluches, juguetes de sus películas favoritas y pósters de los films más importantes que protagonizó colgados en las paredes.

El baño principal cuenta con un jacuzzi que tiene una vista privilegiada hacia el exterior. El piso es de cerámica y en su interior cuenta con dos amplios espejos y muebles color blanco.

En cuanto al exterior de la casa, cuenta con un gimnasio techado al aire libre, donde tiene un saco para practicar boxeo, pesas y máquinas. La terraza exterior está equipada con sillones amplios y una larga mesa para compartir cenas al lado de la pileta.

Fede también suele compartir algunos detalles más de su increíble propiedad a través de las redes sociales. En plena cuarentena, el actor explicó que tiene un espacio dedicado al cultivo de vegetales. “Soy un hombre de campo. Pensar que antes me levantaba a esta hora con resaca de la noche anterior. Tengo una súper huerta y la cuido a diario”, escribió el pasado septiembre de 2020 en una foto con su plantación.

Como si fuera poco, la propiedad tiene un sector especial para disfrutar de los videojuegos que incluye una colección de muñecos y objetos.

El presente de Federico Bal: conducción y viajes por el mundo

Luego de su participación en 100 Argentinos dicen -en reemplazo de Darío Barassi- Fede Bal está listo para hacer las valijas y embarcarse en un nuevo desafío profesional: ser el conductor de Resto del Mundo. Desde marzo, el actor reemplazará a Emilia Attias, la última conductora a cargo del ciclo de viajes, que también contó con la presencia de Sergio Goycochea, Iván de Pineda y Liz Solari.

A través de su cuenta de Instagram, Bal compartió la felicidad que tiene por este nuevo desafío. “Bueno, ahora sí, ya es oficial. El jueves me subo a un avión y me voy a vivir una enorme aventura… soy el nuevo conductor de Resto del Mundo, el programa de viajes número 1 de nuestra TV. Ese programa que veía desde chico y fantaseaba con algún día poder viajar y conocer destinos alucinantes”, escribió en compañía de una imagen en la que se lo vio armando sus valijas.

“Hoy se me hace realidad y tengo la hermosa tarea de mostrarles una nueva forma de conocer el mundo, tengo tanta felicidad que no me entra en el cuerpo. En marzo, los sábados a las 23:45 por eltrece tenemos cita obligada, y como siempre, quiero que me acompañen”, agregó con todas las expectativas de este nuevo desafío.