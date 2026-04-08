Santiago del Moro anunció un insólito intercambio entre Gran Hermano y La casa de los famosos, el reality estadounidense

Santiago del Moro confirmó el intercambio de participantes entre Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y La casa de los famosos (Telemundo). De esta manera, se vivirá el esperado trueque de personas que tanto esperaba el público desde ediciones anteriores del certamen argentino.

Todo comenzó con una publicación del conductor en su cuenta de Instagram, donde se encargó de revelar un inesperado dato sobre el reality. “Todo es Gran Hermano. Les dije que se venía algo importante”, expresó. Junto con este mensaje, agregó un GIF de la Tierra y otro de un avión, lo que daba a entender algo vinculado a un viaje.

La enigmática publicación de Del Moro generó muchas preguntas Captura Instagram (@santidelmoro)

Tras un par de horas, del Moro confirmó la noticia: “Próximamente, Gran Hermano realizará un intercambio de concursantes con La casa de los famosos, el exitoso reality estadounidense de habla hispana emitido por Telemundo”. Así, alguno de los integrantes del programa argentino dejará la casa para irse al Estado de México por tiempo indefinido y viceversa.

Si bien no tiene por qué ser el elegido, el único participante argentino de La casa de los famosos 2026 es Horacio Pancheri Instagram (@horaciopancheri)

“Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de La casa de los famosos hará lo propio en nuestro programa”, concluyó el conductor. Con esto, si bien mencionó que será por algunos días, lo cierto es que no se sabe con exactitud por cuánto tiempo real se llevará a cabo ni lo que implicará para la persona que se reemplace.

Santiago del Moro confirmó el intercambio entre Gran Hermano y La casa de los famosos Captura Instagram (@santidelmoro)

Ahora se deberá definir quién es el/la participante elegido/a y cómo será la elección, ya que si bien lo más justo sería que voten los propios hermanitos, hay grandes posibilidades que la producción elija uno a dedo. Además, esta ausencia en la casa deberá explicarse en los siguientes términos: si podrá o no ser eliminado, qué ocurrirá con sus votos y cómo cuidarán el aislamiento, entre otras cosas.