Santiago del Moro habló del fraude en Gran Hermano

Cada vez falta menos para la gran final de Gran Hermano 2025 (Telefe). Sin embargo, no es algo nuevo que muchos seguidores del ciclo se cuestionen si existe fraude en el reality más famoso del país. A raíz de esto, y cansado de tantas especulaciones en redes sociales, Santiago del Moro, el conductor del programa, habló al respecto en El Club del Moro (La 100).

Todo comenzó cuando Costa, columnista del ciclo radial, le mencionó algunas de las principales teorías conspirativas que circulan por X. Una de ellas es que Juan Pablo de Vigili, más conocido como Devi, tendría auspiciantes luego del ingreso de sus dos perros, Jaime y Bartolo, a la casa, motivo por el cual se habría quedado pese a que en los sondeos previos a cada eliminación siempre sea el favorito para irse. "Eso es mentira, chicos. Gran Hermano es un programa gigante, con miles de sponsors, que está pago antes de arrancar y que es muy grande“, explicó el conductor.

Santiago del Moro conduce Gran Hermano desde hace tres años Gran Hermano

Además, comentó indignado: ”Como cuando dicen ‘está arreglado’ por algo... ¿Y para qué vas a arreglar algo? No puedo creer ese pensamiento tan corto, ¿a quién le conviene?“. Al verlo tan enojado con el tema, Costa quiso poner paños fríos y dijo: ”Por su puesto que a vos te toca más de cerca porque dejás la vida en el programa. Pero a mí me molesta cuando se cag... en el laburo de tanta gente".

En esa misma línea, del Moro expresó: "Hay mucha gente laburando. Lo que me jode es que, cuando dicen eso han sacado gente. Como Chiara, que decían que estaba arreglado por su viejo. Ahora parece que, de los seis participantes, hay cuatro arreglados“.

Chiara Mancuso fue una de las participantes más cuestionadas del programa de Telefe por su apellido ADRIAN DIAZ BERNINI

Por último, el presentador también hizo referencia a quienes difundieron la información de que el marido de Eugenia Ruiz, una de las seis finalistas, trabajaría en el canal: “Todo mentira. No sé dónde trabaja, no lo conocemos. Si ella sale, saldrá por otra cosa, por el voto de la gente, pero no por una mentira, es muy injusto”.