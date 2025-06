Kun Agüero disfrutó de Disney con su hija Olivia y Sofía Calzetti: saludo con el Pato Donald y un show bajo la lluvia

A pocos días de celebrar su cumpleaños número 37, Sergio ‘Kun’ Agüero organizó unas vacaciones familiares con su pareja, Sofía Calzetti y su hija de ocho meses, Olivia. Los tres fueron a uno de los lugares más mágicos del mundo: Disney. Pasaron el día en Magic Kingdom y la bebé se divirtió conociendo a los famosos personajes: comió con el Pato Donald, posó para la cámara junto a Winnie Pooh y lució orejitas de Minnie Mouse.

Sofi Calzetti, el Kun Agüero y Olivia disfrutaron de un día en Magic Kingom (Foto: Instagram @soficalzetti)

Sergio Agüero vive un gran presente tanto profesional como personal. El 7 de mayo se estrenó en Disney + su propia serie documental Kun Por Agüero. A lo largo de los cuatro episodios, de alrededor de 45 minutos de duración, se repasan desde sus inicios en el fútbol hasta su etapa en el Manchester City, su paso al FC Barcelona y su posterior retiro por el problema cardíaco. Además de imágenes de archivo y de palabras de su protagonista, cuenta con testimonios de sus padres, Leonel del Castillo y Adriana Agüero, y también de Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Pablo Zabaleta y Pep Guardiola, entre otras influyentes figuras que lo marcaron.

En medio del éxito de su serie y tras haber celebrado su cumpleaños, el exfutbolista decidió aprovechar su cercanía con Orlando para hacer una escapada con su pareja, su hija y unos amigos a la tierra de Walt Disney. Según se pudo advertir, se hospedaron en un hotel de Disney, puesto que tuvieron un desayuno con los personajes.

Olivia se divirtió luciendo orejitas de Minnie Mouse (Foto: Instagram @soficalzetti)

Sofía Calzetti compartió las postales de su vista a Disney con el Kun Agüero y su bebé (Foto: Instagram @soficalzetti)

A pesar de su corta edad, la pequeña no mostró vergüenza ni temor cuando apareció el Pato Donald vestido de chef. Entre risas le agarró la mano mientras su padre la sostenía en brazos y su familia le sacaba fotos. Tras el desayuno se fueron directo a Magic Kingdom. Sofía Calzetti fue la encargada de compartir en su Instagram las mejores postales del día. Incluso llevó su cámara profesional para sacar algunas fotos.

Recorrieron el parque, entraron a las diversas tiendas e incluso le pusieron a Olivia un par de orejas de Minnie Mouse. La niña, que para su día en Disney lució un vestido de manga corta color rosa, sonrió para la cámara luciendo orgullosa su nuevo accesorio. También se encontraron con varios personajes. Madre e hija posaron junto a Winnie Pooh y todos juntos vieron el clásico desfile con Mickey y Minnie Mouse.

Sofía Calzetti fue la encargada de compartir las postales de la visita a Disney (Foto: Instagram @soficalzetti)

Según se pudo advertir, durante la tarde regresaron al hotel e hicieron un cambio de vestuario. Para el día Calzetti lució un vestido blanco al cuerpo y cuando regresaron ya caída la noche optó por un look similar pero en color negro. Olivia, en tanto, llevó un buzo blanco estampado con unos shorts, para estar un poco más abrigada, y una gorra con visera de Minnie Mouse, su personaje favorito. “Mi mimina”, comentó la influencer, ante la tierna imagen de su hija.

Kun Agüero, Sofía Calzetti y Olivia disfrutaron de Disney

La familia regresó al parque para presenciar el espectacular show de luces y fuegos artificiales característico del parque que se realiza en el castillo de Cenicienta. En un video musicalizado con “You’ll Be in My Heart”, la canción de Tarzán interpretada por Phil Collins, Calzetti editó los mejores momentos del espectáculo. Con su pareja se turnaron para sostener a su hija, quien miró embelesada como los colores iluminaban el cielo. Como es común en Disney, los agarró la lluvia, pero no les significó un problema. Se compraron pilotos, cubrieron a su bebé y cerraron de la mejor manera un día mágico en familia.