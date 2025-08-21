Santiago Korovsky recordó cómo nació División Palermo y publicó el video del primer piloto de la serie: “Así empezó”

Hay algunas series que logran algo extremadamente complicado: que todos hablen de ella. Puede sonar sencillo, pero en los tiempos actuales, donde la oferta tanto de plataformas como de títulos es tan amplia, conseguirlo puede ser una odisea. Una que sin duda lo logró fue División Palermo, que se estrenó en Netflix en 2023. El 17 de julio de 2025 llegó la tan esperada segunda temporada y no solo causó furor, sino que se volvió tema de conversación en las redes sociales. Pero, detrás del éxito hubo una pequeña y divertida gran idea que creció de a poco. Ahora, su creador, director, guionista y protagonista, Santiago Korovsky sorprendió a todos al mostrar el piloto, a partir del cual le dio vida a la producción argentina que se volvió una de las favoritas del público.

“Hace ocho años ganamos un concurso de series web del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para hacer un video de dos minutos y nos juntamos con un grupo de amigos a hacer el tráiler de una serie de la que no sabíamos nada”, sostuvo el actor en un posteo que hizo en Instagram. “Años después, cuando pudimos hacerla, usamos todas esas ideas para la primera temporada. Un grupo de gente con ganas de hacer cosas juntos, sin tener claro a dónde van, pero confiando en sí mismos, es un buen resumen de lo que fue para mi División Palermo”, sentenció.

Santiago Korovsky emocionó a todos al mostrar el "antes y después" de División Palermo (Foto: Instagram @santikorovsky)

Sus palabras estuvieron acompañadas por imágenes de ese piloto inicial que hicieron y como las escenas fueron incluidas, con algunas modificaciones, en la primera temporada de la serie que se estrenó en Netflix el 17 de febrero de 2023. Al ver el “antes y después” de la producción, recibió cálidos mensajes. Su novia Celeste Cid comentó: “Te admiro mucho”, Martín Garabal escribió: “Estoy entre el orgullo, la alegría y la nostalgia. Te quiero mucho Santi” y Hernán Cuevas sumó: “¿Por qué sos tan capo? ¿Puedo ser tu amigo Santiago?“. Daniel Hendler en tanto comentó: ”Qué divino" y Pilar Gamboa agregó: “Me acuerdo esos días de tráiler; qué felicidad. Te quiero mucho amigo”.

Santiago Korovsky mostró el piloto del cual surgió Divisón Palermo (Foto: Instagram @santikorovsky)

El actor también compartió el posteo en X y sus fanáticos se emocionaron al ver las imágenes. “La pasé de diez tanto con la primera como con la segunda temporada. Gracias por las risas”; “Hermoso ver a la par el proyecto y la serie terminada. Siempre fue graciosa”; “Qué genialidad”; “Gracias por compartir el tráiler y seguir con la idea inicial luego de ocho años”; “Me hacen reír mucho”, “Felicitaciones, la serie es muy pero muy buena” y “Joya de serie, son unos genios”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Los fanáticos de la serie no tardaron en reaccionar al video que compartió el actor (Foto: Netflix / Captura de X)

La segunda temporada causó furor y ya lleva cinco semanas en el Top 10 de las series más vistas de Netflix en la Argentina. Consta de ocho capítulos de entre 25 y 30 minutos de duración. Además de las misiones, historias y experiencias de la Guardia Urbana, lo que fascinó a los suscriptores fue el reparto, encabezado por Korovsky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Hernán Cuevas, Facundo Bogarín y Jonatan Nugnes. Este año hubo seis destacadas incorporaciones: Juan Minujín, Guillermo Arengo, Alejandra Flechner, Esteban Bigliardi, Inés Efron y Martín Piroyansky.