Qué veo en Netflix: las cinco mejores series y películas para ver el fin de semana del 16 y 17 de agosto

Maratonear con el mejor contenido de Netflix se convirtió en uno de los planes favoritos para hacer durante el fin de semana. Como cada viernes, la plataforma de streaming dejó listo el top ten de las series y películas más vistas por los suscriptores de Argentina.

A continuación, la lista de las producciones de las que podrás disfrutar las próximas 48 horas. Agregá a favoritas la que más te gusta, prepará un buen balde de pochoclos y cancelá tu agenda porque no vas a querer levantarte del sillón.

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. En el barro (2025)

Drama. Cinco reclusas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, hasta que la corrupción y las guerras territoriales dentro de una prisión despiadada amenazan con destruirlas. Duración: ocho episodios. Ver En el barro.

En el barro, tráiler oficial

2. Merlina 2 (2025)

Terror/Fantasía. En esta segunda entrega hay un misterio sobrenatural aún más oscuro y peligroso que el de la primera. Merlina regresa a la Academia Nevermore, esta vez por decisión propia, pero rápidamente se ve envuelta en una nueva oleada de asesinatos y secretos. Duración: primera parte de cuatro episodios. Ver Merlina 2.

Avance oficial de la Temporada 2 de Merlina (Video: Gentileza Netflix)

3. Jóvenes y millonarios (2025)

Drama. Las vidas de cuatro amigos adolescentes de Marsella se convierten en un caos después de ganar la lotería. Duración: ocho episodios. Ver Jóvenes y millonarios.

Jóvenes y millonarios, tráiler oficial

4. Pecados inconfesables (2025)

Suspenso. Helena planea escapar de su esposo por maltrato. Ella se lleva a su hijo y solicita la ayuda de Iván, un escort de alto perfil. Ambos enfrentan muchos problemas antes de poder encontrar justicia. Duración: 18 episodios. Ver Pecados inconfesables.

Tráiler oficial de la serie Pecados inconfesables

5. División Palermo 2 (2025)

Comedia. En la segunda temporada, la Guardia Urbana crece, por lo que el caos también. En plena campaña electoral, el barrio está más peligroso que nunca y, para investigar a una banda que opera desde un café de especialidad, los Servicios de Inteligencia reclutan a Felipe Rozenfeld, el personaje de Santiago Korovsky. Duración: 2 temporadas. Ver División Palermo 2.

El tráiler de la segunda temporada de División Palermo

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.

Tráiler oficial de la película Las guerreras del K-pop

2. Mi año en Oxford (2025)

Romance/Comedia. Mientras cumple su sueño de estudiar en Oxford, una ambiciosa estadounidense se enamora de un encantador británico que esconde un secreto capaz de poner su vida patas arriba. Duración: 1 h 52 min. Ver Mi año en Oxford.

Mi año en Oxford

3. Oso intoxicado (2023)

Terror/Comedia. El avión de un narco cae en el bosque y un gran oso negro ingiere enormes cantidades de cocaína. Enloquecido por la droga, el animal siembra el terror entre turistas, policías y criminales. Ver Oso intoxicado.

Oso Intoxicado, tráiler oficial

4. Home: no hay lugar como el hogar (2015)

Infantil/Comedia. Después de que una raza alienígena llamada Boov conquista la Tierra, toda la población es reubicada, todos excepto una niña llamada Tip que se arregla para esconderse de los extraterrestres. Cuando Tip se encuentra con un Boov fugitivo llamado Oh la desconfianza será mutua. Sin embargo, Oh no es como el resto de los Boov, él solo quiere tener amigos y divertirse. Pronto ambos emprenden la búsqueda de la madre de Tip, sin saber que los Gorg, enemigos de los Boov, están de camino. Duración: 1 h 34 min. Ver Home: no hay lugar como el hogar.

Home: no hay lugar como el lugar, tráiler oficial

5. Tren bala (2022)

Acción/Comedia. Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final. Duración: 2 h 6 min. Ver Tren bala.