En el barro: así se grabó la impactante escena subacuática del inicio

El universo de El Marginal sumó un nuevo capítulo con el estreno de En el barro, la serie que llegó a Netflix el pasado jueves 14 de agosto. Creada por Sebastián Ortega, la ficción traslada la historia a una prisión de mujeres y apuesta por mostrar, con una impronta cruda y realista, cómo se vive detrás de los muros carcelarios. Con un elenco que ya despertó la atención de los fanáticos, la plataforma adelantó detalles sobre la trama y ahora salió a la luz un detrás de escena de una de las secuencias más impactantes de la temporada.

En medio de la gran repercusión que está despertando la serie, trascendió el sorprendente modo en que se filmó la escena que marca el inicio de En el barro, con las protagonistas cayendo al agua. En los primeros instantes del capítulo debut, la producción impacta al espectador con la imagen de un patrullero que pierde el control y termina sumergido, dando así el puntapié inicial a una historia cargada de tensión y dramatismo.

Ahora, en el detrás de escena quedó al descubierto que, en realidad, la impactante secuencia no se grabó en un río ni en exteriores, sino dentro de un estudio especialmente acondicionado con una pileta. Allí, el equipo técnico desplegó un gran trabajo de producción y se valió de efectos especiales que lograron darle la intensidad necesaria para que la caída resultara convincente y realista en pantalla.

La historia de En el barro transcurre en “La Quebrada”, una cárcel de mujeres donde se ponen en primer plano las relaciones que surgen entre las internas, los conflictos cotidianos y los desafíos propios de la vida tras las rejas. La trama sigue a cinco mujeres que, luego de atravesar un accidente mortal, forjan un vínculo inesperado que se convierte en su única forma de resistencia dentro de un entorno dominado por la hostilidad y la violencia.

Según adelantó la sinopsis oficial, la serie mantiene el tono crudo y dramático que caracterizó a El Marginal, pero ahora con un enfoque renovado. El relato explora ejes como la supervivencia, la amistad y la traición, al mismo tiempo que se abre espacio para hablar de la redención en un contexto marcado por la corrupción y las luchas de poder. De esta manera, la ficción promete mostrar con intensidad las luces y sombras de un mundo atravesado por la dureza del encierro.

La conexión con El Marginal llega de la mano de Gladys Guerra, más conocida como “La Borges”, quien ya había aparecido como pareja de Mario Borges en la saga original. Su llegada a la prisión femenina la convierte en el centro de la nueva trama y en el puente narrativo entre ambas producciones creadas por Sebastián Ortega. Con su presencia, no solo se amplía el universo carcelario, sino que también se ofrece una mirada diferente de una realidad que hasta ahora había sido contada mayormente desde la óptica masculina.