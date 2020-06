Santiago Maratea, el popular influencer que Mario Pergolini nombró su sucesor y que habla sin filtro de todos los temas, protagonizó varios momentos polémicos desde que saltó a la fama

Santiago Maratea , el joven que salltó a la fama por su cuenta de Instagram y terminó haciendo una carrera en los medios de comunicación, fue el objeto de todas las miradas esta semana. El influencer , que fue considerado el sucesor de Mario Pergolini por el mismísimo conductor radial, fue invitado a El precio justo ( Telefe ) y se mostró fumando marihuana en el baño del canal. A partir de allí comenzó un ida y vuelta entre críticas y réplicas de Maratea y distintas figuras del espectáculo que es apenas otra de las polémicas que generó el conductor de Generación perdida ( Vorterix ).

Marihuana en los baños de Telefe, una polémica que sigue activa

Las imágenes que lo muestran en el canal generaron una gran polémica en la que participaron varias figuras públicas del espectáculo y los medios, incluyendo a Augusto Tartúfoli y a Beto Casella . Cuando en Confrontados se ocuparon del tema, el panelista Lizardo Ponce defendió a Maratea, pero su colega "Tartu" lo calificó de "nabo" y comparó a la actual generación con la de su abuelo, que a los 28 años de edad estaba en la guerra. " Prefiero fumar porro y no matar gente como tu abuelo ", respondió Maratea en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se lo ve fumando un cigarrillo armado.

Después de mostrarse fumando marihuana en el baño de Telefe, Snatiago Maratea respondió a las críticas de Beto Casella

Pero la polémica más grande fue la que se desató a partir de los dichos de Casella en torno a lo ocurrido en Telefe. "No pienso estar mucho más tiempo en la tele, pienso en un retiro más o menos próximo, pero cuando me preguntan '¿Por qué creés que no salen nuevos valores? Y ahí lo ves", comenzó el conductor de Bendita TV .

"Tipos con mucha calle recorrida, que han pasado por adicciones fulerísimas y ahora rescatan pibes, te dicen que a veces estas cosas empiezan porque 'pinta'. Un día 'pinta' un fasito, después otro día 'pintó' la cocaína, y otro día 'pintó' dejarse... hacerse homosexual por una noche ", dijo el conductor. En cuestión de minutos, en las redes, Casella se convirtió en trending topic por las críticas a sus dichos, por los que el periodista se disculpó vía Twitter.

Maratea, por su lado, también le respondió al conductor de Bendita. "Jajaja, amigo, todo bien, posta, pero escuchá lo que estás diciendo", escribió el influencer en una historia que subió a Instagram. Después, volvió'a subir una foto fumando marihuana y bromeó: "Cuando te pinta un fasito, pero te da miedo terminar tomando cocaína y siendo homosexual por una noche".

Las picantes entrevistas de Maratea: el día que Sofi Mornadi le contó que hizo un trío

Maratea y Sofía Morandi compartieron un vivo de Instagram, en el que ella contó una intimidad sexual que se hizo viral. Resulta que la actriz dejó de lado todos los tabúes y reveló -con lujo de detalles- la manera en que vivió su primera experiencia en un trío sexual. "Fue re flashero", comenzó diciendo.

Anticipando que lo ocurrido había sido a mediados del año pasado, Sofi contó que no fue planeado y que incluso se animó porque una de las personas involucradas era una "muy amiga" de ella. Respecto al hombre en cuestión, Morandi reveló que lo había conocido esa misma noche. "Habíamos pegado buena onda. Me parecía lindo y era re tranquilo", comentó entre sonrisas. Sin embargo, su amiga le pidió que no avanzara porque ella había estado con él en otra oportunidad.

Lejos de darle punto final a la historia, Morandi con picardía contó lo que le respondió a su amiga: "Bueno, amiga, ¿cuántas veces te lo gar...? Tampoco es un ex. Compartimos". Lo que jamás imaginó fue que iba a tomar en serio su comentario. Según su relato, la noche continuó su curso, incluso entre el joven y la amiga hubo algunos "besos" hasta que, en un momento, el candidato abandonó el boliche. Fue ahí que un mensaje de texto cambió el final de la noche para Morandi. "¿Estás para hacer algo con Sofi y conmigo?", le escribieron al joven y minutos después, las buscó por el lugar.

"¿Qué pasó entonces?", fue la pregunta que lanzó Maratea. A lo que Sofi, entre risas, respondió: "El pibe nos buscó, nos fuimos a la casa de mi amiga. y ahí, nada. Tipo, vinito, vinito y festichola", cerró entre risas.

Santiago Maratea habló de la masculinidad tóxica

"Quiero abrir una puerta, decirles algo y compartirles algunas ideas", comenzó Maratea en sus stories de Instagram en marzo de este año. Con una mascarilla en la cara y fumando, el instagramer y conductor de radio, comenzó una serie de publicaciones en las que abrió un debate que se extendió por distintas redes sociales, vinculado a la masculinidad. "Me pregunto cuándo los hombres vamos a empezar a hablar de las cosas que tenemos que hablar, me lo vengo preguntando desde hace varios meses", agregó. "Me refiero a todas las cosas que nos duelen, nos oprimen y que nos molestan a los hombres".

Las stories del influencer surgieron a partir de un tema planteado por su par Paulina Cocina sobre la "masculinidad tóxica". "Está buenísimo que lo hablen mujeres, pero tenemos que empezar a hablarlo también los varones, porque solo nosotros entendemos de qué se trata", apuntó. "Lo que mas odia el hombre es la duda y esto no me lo entendían mis amigas cuando se los decía. Lo que más odiamos es cualquier cosa que nos haga dudar sobre nuestra heterosexualidad".

Santi Maratea y las historias de Instagram que abrieron un debate sobre la masculinidad tóxica 09:42

Video

El día que Maratea sorteó un auto 0km entre sus seguidores

"Un día se me ocurrió fusionar las redes sociales, con lo que me gusta hacer a mi que son las sorpresas y lo que quieren las marcas que es vender y así surgió toda esta locura", le dijo Maratea a LA NACION en abril de 2018.

Esta iniciativa causó furor entre los seguidores del instagramer y provocó que, por un lado, miles de personas lo empiecen a seguir. Por el otro, provocó que grandes marcas le regalen sus productos para así poder sorprender a quien elija, ofreciendo un nuevo formato publicitario que logra conquistar a más de 350 mil personas a diario. "Empecé regalando chocolates y flores y al día de hoy llevo regalados autos 0km y iPhones X, lo pienso y no puedo creerlo", relató ell joven a este diario.