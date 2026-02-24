Tras la salida de Andy Chango, quiénes son los diez finalistas de MasterChef Celebrity

Este lunes 24 de febrero hubo una gala de eliminación en MasterChef Celebrity (Telefe), por la cual Andy Chango fue elegido por el jurado para abandonar la competencia. Cada vez más cerca de la final, muchos de los seguidores del reality de cocina se preguntan quiénes son los participantes que siguen y que todavía tienen chances de obtener el título de ganador.

El programa conducido por Wanda Nara y que tiene a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santos como jurados empezó en octubre del año pasado con 24 personalidades famosas. Ahora, siguen en carrera solo diez participantes.

Los 24 participantes que arrancaron en MasterChef Celebrity 2025 (Fuente: Instagram/@masterchefargentina)

Se espera que la final sea, según indicaron fuentes de Telefe a LA NACION, a mediados de marzo. Dado el debut de Gran Hermano Generación Dorada este lunes 23 de febrero, el reality tiene un nuevo horario y se emite a partir de las 21.15. Por lo tanto, en las próximas semanas ambos programas compartirán la pantalla del Canal de la Familia.

Quiénes son los participantes que siguen en MasterChef Celebrity

A continuación, estos son los famosos que aún participan del reality de cocina y tienen chances de llegar a la final:

Emilia Attias.

​Evangelina Anderson.​

​Claudio “Turco” Husaín.

La Joaqui.

Agustín “Cachete” Sierra.

Ian Lucas.

Sofi “La Reini” Gonet.

Maxi López.​

Leandro “Chino” Leunis.

Marixa Balli.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

Así se despidió Andy Chango

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Andy Chango , cantante y actor, fuel el último eliminado.

, cantante y actor, fuel el último eliminado. Susana Roccasalvo , periodista y conductora, fue el anteúltima eliminada.

, periodista y conductora, fue el anteúltima eliminada. Miguel Ángel Rodríguez , actor, fue el decimocuarto eliminado.

, actor, fue el decimocuarto eliminado. Rusherking , cantante, fue el decimotercero eliminado.

, cantante, fue el decimotercero eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias ―que justo había sido eliminada la semana anterior―, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entrará en la competencia.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

Todo lo que hay que saber para ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.