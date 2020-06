Sawyer de Lost: qué fue de la vida de Josh Holloway y en qué serie verlo brillar

Tras un breve paso por el cine, Josh Holloway prueba su suerte en la tercera temporada de "Yellowstone" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2020 • 18:00

Después del éxito de Lost, el mundo cinematográfico le jugó buenas y malas pasadas al californiano que supo acaparar miradas en la piel de Sawyer, con su melena rubia y su irascibilidad.

A sus 50 años, Josh Holloway tuvo un breve recorrido por el cine, en donde llegó a acompañar a Tom Cruise en la taquillera Misión Imposible: Protocolo Fantasma, que en 2011 recaudó casi US$ 700 millones mundialmente.

También tuvo un papel en el thriller Paranoia, de 2013 y en la acción total de Sabotage, con Arnold Schwarzenegger (2014).

Battle of the Year (2013), un film 3D de danzas en el que protagonizó junto al músico Chris Brown, no tuvo el éxito esperado en la taquilla. Luego de esa experiencia, Holloway se acercó cada vez más al formato que le dio de comer en primer lugar, las series.

Entre 2014 y 2018, Holloway protagonizó en dos series de ciencia ficción estadounidenses, Intelligence, de 2014, y Colony, de tres temporadas hasta 2018. En esta última se lo vio junto a Sarah Wayne Callies, también recordada por su papel de Sara Tancredi en Prison Break.

Ahora, "Sawyer" acaba de anunciar su retorno a una verdadera serie mainstream. El oriundo de San José, California, compartió el trailer de la tercera temporada de Yellowstone, en donde interpretará al tiburón financiero Roarke Morris.

La serie ambientada en el Parque Nacional de Yellowstone y sus alrededores, tiene como protagonista y productor a Kevin Costner, y registró picos de audiencia de 2,83 millones y 2,54 millones de personas en su primera y segunda temporada.

Hace un mes, Holloway compartió con todos sus seguidores de Instagram la reunión de todos los actores de Lost, a 10 años del capítulo final de la serie de J.J. Abrams. "Noches como estas fueron mis memorias favoritas de una época muy especial", escribió el actor, recordando los tiempos en que sólo tenía que ser Sawyer.