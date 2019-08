Se besaron Oriana Sabatini y Emilia Mernes y explotaron las redes

El beso entre Oriana y Emilia que generó revuelo en las redes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de agosto de 2019 • 12:47

Fue un solo beso, pero bastó para que las redes sociales se agiten de comentarios por las protagonistas de la escena. En un video musical de la cantante Emilia Mernes que se estrenó hoy aparece Oriana Sabatini para darle un beso casual. La escena tuvo gran repercusión entre sus seguidores de manera inmediata.

El beso entre Oriana Sabatini y Emi Mernes. Fuente: Youtube 03:24

Video

En la secuencia las jóvenes se muestran muy sensuales en el marco de una reunión de amigos, donde juegan al bowling y toman tragos al ritmo de la música. Pero transcurrida más de la mitad del videoclip se desata la escena más fogosa cuando Mernes y Sabatini se acercan, se sonríen y finalmente se dan un beso en la boca.

"Son los tragos que me ponen loca, esa no soy yo", se escucha en el estribillo de la canción "No soy yo" que Mernes, excantante de Rombai, interpreta junto al portorriqueño Darell.

El mes pasado, Oriana cumplió un año de novia con el futbolista Paulo Dybala y ambos decidieron conmemorarlo con afectuosas dedicatorias sobre la relación que comparten.

Con motivo del aniversario, Sabatini publicó en su cuenta de Instagram una foto de ambos bajo la luna con la siguiente frase: "Así de increíble veo el mundo cuando estoy con vos, ¡feliz primer año mi amor! Te amo".

El jugador, por su parte, usó la misma red social y publicó una foto en blanco y negro con su novia, acompañada de un saludo cariñoso: "¡Ya un año! Te amo mucho, mi amor".

La fecha parece condecorar la solidez de la relación que sorprendió a algunos apenas salió a la luz y que, actualmente, los encuentra unidos y en completa sintonía.