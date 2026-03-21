Se conocieron en la serie éxito de los 2000, ocultaron su amor por meses y recién lo confirmaron el día de su boda

La historia de amor entre Anna Paquin y Stephen Moyer comenzó en 2007, durante el proceso de casting de True Blood, la exitosa serie de HBO que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión mundial.

En ese momento, Paquin ya había sido elegida para interpretar a Sookie Stackhouse, mientras que Moyer buscaba quedarse con el papel del vampiro Bill Compton. Fue en una prueba de cámara donde se vieron por primera vez y donde, según recordaría el actor años más tarde, la conexión fue inmediata. “Nos conocimos haciendo una prueba de cámara para el programa. Ambos estábamos solteros en ese momento, y simplemente surgió una chispa”, contó en una entrevista en 2020.

Los actores se conocieron en la serie de vampiros True Blood (Foto: Redes Sociales)

Tres meses después, volvieron a coincidir en el rodaje del episodio piloto. Para entonces, ya se habían metido de lleno en sus personajes: ella, como la camarera telépata Sookie; y él, como el enigmático señor Bill. “Al tercer o cuarto día —esto va a sonar muy cursi—, pero supe que quería pasar el resto de mi vida con ella. Fue cuestión de segundos, la verdad, y simplemente se convirtió en algo natural”, reveló el actor británico, quien está muy enamorado de su esposa.

La famosa pareja se conoció en el año 2007 (Foto: Instagram @_annapaquin)

Es así que, mientras sus personajes comenzaban un romance en pantalla, ellos también construían el suyo fuera de cámara. Durante las primeras semanas de rodaje, compartían hotel en Los Ángeles y gran parte de su rutina diaria, lo que les permitió conectar muchísimo más. “Desayunábamos juntos todas las mañanas, y luego cenábamos porque, ya sabes, estábamos allí. Era como, no sé, como un magnetismo”, explicó Moyer sobre lo que ambos sentían en aquellos días.

Al estrenarse la primera temporada de True Blood, el público se volvió fanático de la pareja, la cual interpretaba apasionadas escenas de sexo frente a millones de espectadores. “La fascinación y atracción entre ambos hacía difícil precisar dónde dejaba de ser ficción”, explicó Anna Paquin en 2009, en una entrevista al diario inglés The Telegraph.

Se convirtieron en una de las parejas más queridas de Hollywood y llevan 18 años juntos (Foto: Instagram @_annapaquin)

A pesar de la intensidad del romance, la pareja decidió mantener la relación en privado durante los primeros meses. El objetivo era cuidar el trabajo y poder seguir conociéndose sin expectativas de terceros. “Fue algo muy premeditado por ambas partes. Para mí era muy importante que el reparto y el equipo con los que trabajábamos no lo vieran como algo pasajero… No queríamos restarle importancia a la serie“, remarcó Moyer sobre su temor.

Sin embargo, terminadas las grabaciones, ambos supieron que estarían juntos para toda la vida. En agosto de 2009, Stephen le propuso casamiento a Anna y poco tiempo después dieron el “sí” y organizaron un megafestejo en una residencia privada en Malibú. Así fue que durante el lanzamiento de la sexta temporada de True Blood, en 2013, los actores aparecieron tomados de la mano en la alfombra roja con sus brillantes anillos, que acapararon la atención de cientos de personas por primera vez.

La pareja de la ficción se volvió realidad a los pocos meses de sus grabaciones (Foto: Instagram @_annapaquin)

Anna Paquin y Stephen Moyer construyeron una familia ensamblada

Tras el éxito de la serie, ambos siguieron sus caminos en Hollywood con grandes papeles, e incluso volvieron a coincidir laboralmente, ya que trabajaron juntos como productores y directores de su propia película, titulada The Parting Glass.

Pero pese a sus grandes éxitos, ambos sabían que su mayor logro sería poder construir una familia juntos. Moyer ya era padre antes de su relación con Paquin, de sus hijos Billy, nacido en 2000, y Lilac, nacida en 2002, fruto de su vínculo con la actriz Lorien Haynes. Lejos de los conflictos, los tres adultos lograron construir una relación muy amistosa, algo que quedó en evidencia cuando todos compartieron eventos públicos, como una exposición de arte en Los Ángeles en 2012.

“Mis hijos estuvieron mucho tiempo con nosotros, así que Anna ya tenía una gran comprensión de eso. Ella forma parte muy importante de sus vidas”, aseguró Moyer en una entrevista, donde dejó en claro el rol central que la actriz ocupó desde el inicio.

Anna Paquin y Stephen Moyer lograron formar una familia ensamblada (Foto: Instagram @_annapaquin)

En mayo de 2012, Paquin apareció en la alfombra roja del estreno de la quinta temporada de la serie con un embarazo ya visible. Allí expresó con entusiasmo: “Me siento fantástica”; mientras que Moyer, emocionado por la llegada de los bebés, afirmó: “Siempre es maravilloso atravesar la experiencia de la paternidad“.

El 12 de septiembre de 2012, la pareja dio la bienvenida a sus gemelos, Charlie y Poppy. Fieles a su estilo, decidieron mantener el nacimiento en la más estricta intimidad. Con el tiempo, los actores reconocieron que se debió a un momento delicado que atravesaron. “Al principio eran muy frágiles. Solo estamos tratando de protegerlos”, explicó Stephen y evidenció la prioridad absoluta que tenían como padres al haber traído al mundo a dos pequeños prematuros.

Desde entonces, las estrellas de Hollywood cuidaron la identidad de sus niños, ya que consideraron elemental que pudieran elegir libremente si tener una vida pública o no. “No eligieron ser actores, ¡todavía no! ¿Quién sabe qué serán? Simplemente queremos mantenerlo en privado para que puedan elegir”, bromeó el actor en diálogo con People.

A pesar del paso del tiempo, Anna Paquin y Stephen Moyer continúan enamorados como el primer día y en sus redes sociales ambos comparten habitualmente posteos juntos durante sus vacaciones, en estrenos de nuevos proyectos y, en varias ocasiones, publican recuerdos de su trabajo conjunto en True Blood, donde todo comenzó.