Se filtró el llamado al 911 por Hayden Panettiere que menciona una sobredosis

La muerte de la actriz Hayden Panettiere, ocurrida el pasado domingo 16 de agosto a los 36 años en un complejo de apartamentos en Greenville, Carolina del Sur, sigue bajo una minuciosa investigación judicial mientras el contenido de la llamada al 911 cobra centralidad. Según los registros de audio difundidos por medios estadounidenses, el intercambio entre el operador y los servicios de emergencia menciona explícitamente una posible sobredosis mientras se ejecutaban tareas de auxilio.

En las grabaciones de la central de emergencias, se escucha una voz que reporta una situación crítica con el siguiente tenor: “Incentivos de reanimación cardiopulmonar para paro cardíaco, 701 East Liberty Road, apartamento. Autorización de incidente por paro cardíaco”. Momentos después, otra comunicación precisa sobre el terreno: “Sobredosis en Eastly Bridge Road, se está realizando RCP. Afirmativo. Eso es lo que nos dieron”. El personal médico en el lugar, identificado como el equipo de respuesta, procedió a aplicar soporte vital cardíaco avanzado, el cual incluye medicamentos especializados, intubación y monitoreo continuo del ritmo cardíaco, pero a pesar de los esfuerzos, la actriz fue declarada muerta a las 14:32 horas del domingo.

Por primera vez, se confirmó la posibilidad que Hayden Panettiere haya sufrido una sobredosis Captura de pantalla

El Departamento de Policía de Greenville confirmó que el aviso fue dado por una persona del círculo cercano de la intérprete de Héroes y Nashville a las 13:51. Si bien el audio filtrado y los reportes preliminares hacen referencia a una sobredosis, la oficina del forense del condado de Greenville, encabezada por el médico Mike Ellis, mantuvo cautela.

En un comunicado oficial emitido tras completar la autopsia preliminar, el forense indicó: “En la autopsia no se aprecian signos de trauma que hayan podido contribuir a su muerte. El motivo y modo en que ocurrió el fallecimiento están pendientes de resolución hasta que se completen las pesquisas pertinentes y se realicen análisis adicionales”. El informe fue contundente al descartar, de manera inicial, cualquier indicio de violencia o participación de terceros, lo que desestimó que el caso fuera tratado como un hecho delictivo sospechoso.

La repentina aparición de Brian Hickerson en la vida de Hayden Panettiere apenas un día antes de su muerte genera mucha incertidumbre GROSBY GROUP

El contexto de la vida de Panettiere añade una capa de complejidad al trágico suceso, ya que la actriz había publicado en mayo de 2026 sus memorias tituladas This Is Me: A Reckoning, donde expuso abiertamente sus batallas contra la depresión posparto tras el nacimiento de su hija Kaya, así como sus problemas de adicción al alcohol y a los opioides. A lo largo del libro, la estrella reconstruyó episodios traumáticos de su infancia y adolescencia en la industria, con situaciones de abuso y una relación intermitente y violenta con Brian Hickerson, quien, según informes recientes, había viajado junto a ella desde Los Ángeles a Carolina del Sur apenas un día antes del fatal desenlace.

Las autoridades policiales trabajan en conjunto con la oficina del forense para esclarecer los hechos, mientras se aguardan los resultados toxicológicos definitivos. La comunidad artística manifestó su conmoción y recordó a Panettiere no solo por sus icónicos papeles en la pantalla, como Kirby Reed en la saga Scream o Juliette Barnes en Nashville, sino también por su valentía al visibilizar problemas de salud mental.

Hayden Panettiere sufrió la pérdida de su hermano Jansen en 2023, cuando él tenía apenas 28 años Michael Tran - FilmMagic

Su padre, Alan “Skip” Panettiere, quien confirmó la muerte en un comunicado formal, pidió respeto a la privacidad familiar en este momento de luto. La investigación sigue activa, a la espera de que los estudios complementarios definan, de manera oficial, el motivo del deceso.