El sentido homenaje de Telenoche a César Mascetti: “Cuesta expresar el dolor que se siente acá”

César Mascetti fue, junto a su amada Mónica Cahen D’Anvers, la cara de Telenoche durante décadas. Por eso, el histórico noticiero de eltrece decidió arrancar de una manera muy especial, con un sentido homenaje al periodista, que falleció este martes a los 80 años. Con la clásica cortina sonando, la primera imagen, como si el tiempo no hubiese transcurrido, mostró al “Gaucho” y a Mónica dándole la bienvenida a sus televidentes.

“Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes?”, rompe el silencio Mónica. Y su compañero agrega: “Muy buenas noches. Aquí están nuestros títulos de hoy”. Para todos los que realizan el noticiero, el “título” más importante de la jornada fue, justamente, la inesperada muerte de Mascetti. Por eso, después de aquella introducción con material de archivo de una de las tantas aperturas del programa protagonizada por Mónica y César, y del primer plano a una fotografía de la pareja en su querida finca de San Pedro, las cámaras volvieron al presente. En el actual estudio, con las luces tenues, y los actuales coconductores y columnistas sentados en un medio círculo, permanecieron unos segundos en silencio.

Luego de un paneo por el estudio, Diego Leuco fue el encargado de decir las primeras palabras. “ Hoy es un día triste. Es un programa especial. Saben ustedes que murió César Mascetti, ‘El Gaucho’, como lo conocemos acá y lo conocen todos los amigos que están acá en el living con nosotros. Hoy Telenoche y toda la Argentina despiden a un símbolo de lo mejor de esta profesión” , resumió. Luciana Geuna, en tanto, acotó: “Me cuesta explicarles el dolor que hay acá adentro. La tristeza, pero también la admiración enorme por el aprendizaje que ustedes y nosotros hicimos de César y de Mónica. Hoy es un programa para decir ‘Gracias’. ¡Gracias, César! ¡Gracias por todo!”.

Luego, se emitieron las últimas imágenes de Mascetti al frente del noticiero, en 2003. “Cuando vemos a los más jóvenes continuar con honestidad y libertad este oficio, cuando nos reconocemos a través de una pregunta, cuando nos identificamos solo con una mirada, ahí estamos seguros de que nuestro paso por Telenoche dejó huellas. Y eso nos pone muy contentos”, expresaba el conductor en su despedida.

A su discurso, le siguieron distintas imágenes del periodista junto a su compañera, mientras la voz en off de Federico Wiemeyer comenzaba a evocar recuerdos son el periodista: “Lo recuerdo con un cigarrillo sin encender entre los dedos en las bambalinas de Telenoche. Callado y concentrado. Se sentaba, descartaba el cigarro manoseado y arrancaba. Esa era la señal de que empezaba lo que importaba de las noticias del día”.

“Un tiempo después cambió del cigarrillo apagado a un palillo. Su mujer, porque siempre andaban juntos, se encendía de vergüenza mientras él sonreía de costado y seguía usando el palillo. A César Mascetti en el día de hoy lo describieron de muchas maneras. ‘Encantador’ es una palabra que se dijo y que lo define muy bien. ‘Profesional’, es otra. Pero hubo muchas más que llegaron desde el cariño: ‘pícaro’ en lo privado, ‘incisivo’ en lo profesional, pero siempre ‘respetuoso’ y ‘respetado’, que no es lo mismo”, continuó relatando, mientras seguían sucediéndose imágenes icónicas de su paso por el programa.

“César era preciso. ¿Sabés por qué era tan profesional? Porque había hecho todos los peldaños. Porque había trabajado muchos años en la calle. Nadie tenía que explicarle cómo es la vida de un movilero, porque lo sabía muy bien. Por eso, respetaba al otro en todo momento y a veces hacía escuela en su silencio para que el otro se luciera. Y no se desentendía. Estaba atento a todo lo que pasaba con su equipo, con los que salían frente a cámara y con los que trabajaban detrás, con los técnicos”, agregó Wiemeyer.

Y siguió: “Al amor de su vida, a la eterna Mónica, la conoció trabajando, por supuesto. Ella ya era una mega estrella y él era cronista de exteriores. Se cruzaron, se reconocieron, y no se separaron nunca más. Para los argentinos, durante décadas, César Mascetti fue el rostro de una época dorada del periodismo de TV; tiempos en los que la tecnología crecía a pasos agigantados y las posibilidades parecían infinitas. Estaba todo por hacerse y él podía hacerlo, hasta la consagración definitiva en Telenoche”.

“Buscalo en Youtube, volvé a mirarlo, y vas a ver que era señorial para dar las noticias; sin caer en estridencias. Un ejemplo del equilibrio justo y un maestro en el manejo sutil del balance que tiene la información, que a veces es dura, pero a veces es cálida; a veces es cruel y a veces es simpática. César manejaba todos los tonos. Un tipo sobrio en lo profesional y en lo privado. Muy amigo de sus amigos. Apodado ‘El Gaucho’ por su porte y además por su amor a la tierra, a su querido San Pedro, la localidad a la que siempre volvió. Con Mónica ya tenía La Campiña y a veces el tipo aparecía en la redacción con cajones de naranjas para todos. Los escritorios se convertían en fruterías y el aroma a cítrico llenaba el ambiente. Él se corría a un costado y hablaba mucho por teléfono al campo, a ver cómo seguía todo, y enloquecía a los meteorólogos para saber cómo vendría el clima con las carreras de palomas, porque era un apasionado colombófilo”.

“Buen viaje, adonde te hayas ido, Gaucho”, terminó la evocación en off, para darle paso a las anécdotas de los presentes en el estudio. El primero en dar su testimonio fue Sergio Lapegüe: “Estuvimos con Juan Miceli en la AMIA haciendo esa cobertura tremenda hasta no sé qué hora de la noche. Para mí era como trabajar con un maestro. También en Río Tercero me tocó estar con él. Y solamente lo tenía que ver y aprender”, rememoró, entre lágrimas. “ Es que la vida pasa tan rápido... Son golpes muy fuertes para todos nosotros que nos conocemos de muy chicos. Nosotros aprendimos con él porque éramos muy pibes acá. Él todos los meses nos daba la gran charla para ir armando el manual de estilo. Éramos muy pibes, 20 años. Y fuimos aprendiendo a tener un estilo en Telenoche... Me shockeó la noticia porque parece que lo hubiese visto ayer ”.

“El Gaucho era un tipo con clase, con calle, con la habilidad de poder estar en cualquier situación, con una prestancia que muy pocos tienen. Y un tipo muy reservado con su intimidad, con su vida privada, de sus puertas adentro, pero absolutamente sencillo. Y esta etapa final él no la quiso compartir por esa dignidad y esa clase que mantuvo hasta último momento”, explicó Dominique Metzger.

