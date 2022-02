Se presentó como la doble de Dua Lipa en Bienvenidos a bordo pero no convenció y desató una ola de memes

Dua Lipa, con apenas 26 años, logró posicionarse entre las artistas más aclamadas del momento. No hay canción que estrene que no se ubique entre los primeros puestos de los rankings de los más escuchados, en su historial se destacan una larga cantidad de galardones -entre los que hay tres Grammys- y su nombre ocupa un lugar en la lista de las personas más populares en Instagram, con más de 78 millones de seguidores. No es necesario aclarar que los usuarios de las redes sociales la aman y que, por eso, cuando una participante de Bienvenidos a bordo (eltrece) aseguró ser igual a ella, no tardaron en remarcarle que estaba equivocada.

Dua Lipa es una de las artistas más escuchadas del momento BEN STANSALL - AFP

Durante el juego de los parecidos, fueron muchas las personas que se pasearon frente a las cámaras convencidas de su similitud con celebridades. Así, hubo participantes que dijeron ser iguales a deportistas, cantantes, modelos, actrices y hasta políticos. Pero, aunque los concursantes crean realmente que son idénticos a una figura pública, las redes sociales no siempre están de acuerdo. Es en ese punto cuando nacen las olas de memes.

En la edición del lunes, Laurita Fernández -quien ocupó el lugar de conductora mientras Guido Kaczka continúa sus vacaciones- abrió la puerta de los parecidos para revelar que, del otro lado, había una joven muy bien vestida y con muchas ganas de modelar. La participante atravesó el portal con toda la seguridad del mundo y se paró firme frente a las cámaras tras desfilar brevemente, sin dejar de posar ni un segundo. Tan sorprendida estaba la bailarina que ni siquiera atinó a aventurar una posible respuesta e invitó a las asistentes, Valentina y Francesca, a que intentaran adivinar de qué famosa se trataba.

La doble de Dua Lipa pasó por Bienvenidos a bordo

Francesca se mostró desconcertada y reveló que no se le ocurría nadie. Por su parte, Valentina dijo que solo se le venía a la cabeza una de las bailarinas de Tini. Pero, no, la joven participante no se anotó en el juego por su parecido a la compañera de escenario de Martina Stoessel. Frente a la respuesta negativa, Laurita Fernández decidió preguntarle de manera directa de quien se trataba. Con una gran sonrisa, la concursante respondió: “Dua Lipa”.

Al aire, el momento pasó sin pena ni gloria, pero los usuarios de las redes no tardaron en hacer eco del momento. Luego de que el fragmento comenzara a circular en Twitter, los memes no se hicieron esperar y rápidamente “Dua Lipa” se volvió tendencia. Algunos encontraron gracioso que la joven se comparara con la artista, otros aseguraron que no se parecían “ni en blanco del ojo” y, los demás, la felicitaron por tener el “autoestima suficiente” para creerse similar a la autora de Future Nostalgia.

La participante de Bienvenidos a bordo desató una lluvia de memes

Esta no es la primera ocasión en la que una participante de Bienvenidos a bordo (eltrece) se vuelve viral. Meses atrás, cuando el segmento recién fue inaugurado, una chica se presentó como parecida a Eugenia “La China” Suárez. Mientras era interrogada por Guido Kaczka, dijo que “tenía un aire” a la actriz de Argentina: Tierra de amor y venganza. El momento televisivo no solo pasó a convertirse en un chiste regular utilizado en Twitter sino que también fue replicado en Tik Tok.