Fue a Bienvenidos a bordo como un personaje de Spiderman y lo confundieron con el exlíder del grupo Green

Tras casi dos semanas desde que está al frente de Bienvenidos a bordo (eltrece) en reemplazo de Guido Kaczka, Laurita Fernández manifestó que uno de sus segmentos favoritos del programa era sin duda el de la puerta de los Parecidos. En esta oportunidad, se presentó un joven muy seguro de ser parecido a un amigo de Spider-Man, pero nadie dio con la identidad y en lugar de ello lo confundieron con Ned Flanders, de Los Simpsons y con Chelo, exlíder del grupo Greeen.

Todo comenzó cuando la presentadora se aproximó a la puerta para presentar al concursante, aunque antes de abrirla por completo, se aventuró a dar una vistazo rápidamente. “Me miró como que cree que lo tengo, pero no es así”, expresó Fernández.

Laurita Fernández le dio la bienvenida a uno de los personajes cuya identidad cotó descifrar durante el programa (Crédito: Captura de video eltrece)

Seguidamente, entró al estudio un hombre de mediana estatura y pelo oscuro. Esta vez, y en lugar de que las asistentes se apresuraran a lanzar ideas, Hernán Drago se adelantó y expresó que ya sabía de quién se trataba. “Hoy vinieron todos del rubro de la música”, manifestó en relación a que minutos antes se presentaron los dobles de Ariana Grande y Charly García. Luego aseguró que el participante era el doble de Chelo, el cantante del Grupo Green, pero el joven sonrió y negó con la cabeza.

Por su parte, Laurita se fue hacia el lado de la actuación y preguntó si se trataba de algún actor de la serie Maradona: Sueño Bendito, pero el hombre rechazó la asociación. La presentadora quiso tener más pistas para poder despejar la incógnita y el joven le contó que le decían que “se parecía en todo” al personaje todavía misterioso.

Al joven lo confundieron con varios personajes y estrellas de música (Crédito: Captura de video eltrece)

Sin embargo, las asistentes no se quedaron sin dar su opinión y Valentina tomó la palabra para expresar que tenía dos ideas, una de ellas es que se trataba de algún miembro de Los Totora, cuestión que el participante negó. En relación a la segunda, la joven nombró al hijo de Rita en La 1-5/18 (eltrece), pero en aquel momento no se destacó por el error, sino porque no supo el nombre correcto de la ficción del canal para el cual trabaja.

Se presentó en Bienvenidos a bordo como un personaje de Spiderman

Luego siguió el turno de Francesca, quien expresó que primero pensó que se trataba de “Maradona cuando tenía alrededor de 20 años”.

Se presentó como el doble de Edward “Ned” Leeds, amigo de Spiderman en una de las entregas de la película de Marvel, pero nadie dio con su identidad (Crédito: Captura de video eltrece)

Cuando Fernández notó que nadie en el estudio daría con la identidad, y ni siquiera ella misma, el joven ofreció algunas pistas como que su personaje se trataba de un actor y que se llamaba Ned. En aquel momento, la conductora le pidió apoyo nuevamente a las asistentes, y Valentina lo relacionó con Mulán, mientras que Francesca lo hizo con Ned Flanders, un personaje de Los Simpson.

La ocurrencia fue suficiente para que el locutor soltara una carcajada de inmediato, ya que el concursante no tenía ni un ápice de similitud con Flanders. Fue luego de sumar varias pistas que finalmente se reveló que se trataba de Edward “Ned” Leeds, amigo de Spiderman en una de las entregas de la película de Marvel.