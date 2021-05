¿Se terminó? Celeste Muriega contó qué pasa con Hernán Drago

Celeste Muriega y Hernán Drago blanquearon los encuentros que tenían después de grabar Bienvenidos a bordo, (eltrece). En varias ocasiones la pareja contó que entre mates y sushi se fueron conociendo y en ese tiempo entablaron una linda amistad, pero la modelo y conductora sostuvo que después de decirlo en los medios se enfrió todo: “Nada que ver a lo era antes. Ya no lo estoy viendo”.

En una entrevista en Mitre Live con Juan Etchegoyen, Muriega calificó la relación, que se supo tiempo después en los medios, como “amistad”. Luego de que el conductor le dijera que las palabras que usó Drago sobre ella habían sido “una mujer entera y que le gustaba”, ella sostuvo: “Recuerdo porque fue lo único que habló de mí y dijo que no iba a hablar más porque a partir de eso fue cadena nacional. Dijo ‘cierro la boca, no hablo nunca más’”.

Por otro lado, recordó que las palabras que él había usado para referirse a ella habían sido “artista”. “Yo siempre conté hasta donde él decía, tiré lo de los mates y después él contó lo del sushi y de ahí fuimos un poquito más y un poquito más. Pero prácticamente no ocultamos nada, terminamos contando todo, no hay nada que ocultar. No hay más que esto. Charlas, mates, el conocernos, no sé si para él me estaba conociendo o no. Para mí, sí. Que él pueda destinar su martes para mí y yo a él”, sostuvo, y detalló que “los mates” los tomaban en su casa.

La desilusión de Celeste Muriega con Hernán Drago: “Ya no lo estoy viendo”

“Desde salir de Bienvenidos a bordo, tomar un mate en mi casa, que me pueda llevar al trabajo a Crónica, que él haga tiempo para que yo termine en el canal y podamos comer un sushi. Eso habla de que teníamos la intención de conocernos. Hoy en día no lo estoy conociendo”, se lamentó.

“No lo estoy viendo, ya lo conocí. Teníamos una relación de amistad muy linda. Es inevitable el mensaje, hablamos de nosotros, está todo más que bien. Nada más que eso”, precisó. Por otra parte afirmó que hasta que se dio a conocer su relación ya había pasado mucho tiempo de su “amistad”, por lo que la sorprendió.

A pesar de remarcar una y otra vez que hoy por hoy son amigos, no dudó en calificar los besos del modelo y los elogió. “Del 1 al 10, vamos a ponerle un 8 a los besos de Hernán Drago. Está muy bien. Vos no le preguntaste a él su puntaje. Él como persona es un hombre muy sincero. Y mucho más linda persona que la que se ve. Le faltaría terminar de expresar todo eso que es él, más allá de lo físico. Hay cosas para resolver, por eso bajamos dos puntitos”, afirmó, sin vueltas.

Por último la modelo aseguró que cuando la noticia se conoció en los medios, “la relación se empezó a enfriar mucho”. “Nada que ver a lo que era antes y ahora, después de un parate en el que casi no hablábamos, tenemos una relación de amistad”, sintetizó.

LA NACION