“Son más que compañeros”: confirman el romance entre Celeste Muriega y Hernán Drago

Hernán Drago y Celeste Muriega intercambiaron las primeras miradas en Bienvenidos a bordo (eltrece), el ciclo de Guido Kaczka donde compartieron varias semanas de grabaciones. Los rumores de romance se hicieron cada vez más fuertes y los protagonistas admitieron que tienen muy “buena onda”, pero hasta el momento no blanquearon la incipiente relación. Sin embargo, la periodista Karina Iavícoli se animó a confirmar su vínculo amoroso: “Están juntos, ¡que venga el país a desmentírmelo!”.

Después de casi un mes de guiños mutuos entre la bailarina y el modelo, la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) aseguró que tiene fuentes confiables que coinciden en que el amor se siente en el aire: “Ellos dicen que no, pero no se los voy a permitir. Yo me voy a atrever a confirmar lo que los protagonistas dicen que no porque realmente estoy en condiciones de confirmarlo”.

Las pruebas que confirman el romance entre Hernán Drago y Celeste Muriega - Fuente: eltrece

Iavícoli insistió en que además mantiene una amistad con Drago, y lanzó: “Están iniciando un romance. Ellos dicen que no, que toman mate, que trabajan juntos, que se encuentran, pero hablé con unos pajaritos de la productora y me dijeron que son más que compañeros”.

“Él se separó hace dos años y no para de laburar. Ella también se separó de Alejo Clérici, y sufrió mucho porque tenía un proyecto de familia después de siete años de relación”, señaló la periodista. Recordemos que Drago estuvo casado durante dos décadas con Bárbara Cudich, madre de sus hijos Lola y Luka, y tras la ruptura no se le conoció otra pareja.

Por su parte, Muriega enfrentó varias veces a la prensa para dar su versión de los rumores, y aunque reconoció que tiene “mucha afinidad” con el modelo, aseguró que se mantiene soltera. Las declaraciones de Iavícoli la contradicen, ya que la panelista oficializó su relación sin rodeos: “Están juntos. ¡Que venga el país a desmentírmelo!”.

LA NACION