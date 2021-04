Cara a cara: Hernán Drago y Celeste Muriega confesaron qué es lo que más les gusta del otro

Aunque Hernán Drago y Celeste Muriega niegan un noviazgo, los rumores de romance persisten. Sus intercambios cómplices en Bienvenidos a bordo (eltrece) despiertan versiones de algo más que compañerismo. El modelo y la bailarina se animaron a cumplir con una prenda romántica frente a frente: se dijeron qué consideran que es “lo mejor” y “lo peor” del otro.

El miércoles se vivió un momento de tensión en el programa de Guido Kaczka durante uno de los desafíos de equilibrio. Drago y Muriega se enfrentaron en el juego del limbo y antes de saber quién sería el ganador, el conductor lanzó: “Es como un déjà vu, ustedes dos siempre terminan en las finales. Es como el destino, los junta a ustedes dos en las finales”.

Celeste Muriega y Hernán Drago se dijeron en la cara lo mejor y lo peor del otro - Fuente: eltrece

“Sí, esto ya lo viví. No me puede ganar Hernán, él no se caracteriza mucho por tener elongación. Es medio como rígido”, reconoció la bailarina, en un tono de humor. “¿Y por qué me caracterizo?”, le retrucó el modelo. “Por bailar muy bien, es una de tus características”, contestó Muriega un tanto nerviosa por el ida y vuelta.

Interesando en su diálogo, Guido insistió en la temática: “A ver, primero vos, Drago: si tuvieras que caracterizar a Celeste Muriega, ¿qué te gusta y qué no te gusta de ella?”. Mientras intentaba sostener su seriedad, el modelo contestó con rapidez: “Me gusta cómo baila y no me gusta la impuntualidad”.

El modelo y la bailarina reconocieron que tomaren mates juntos y tienen "muy buena onda"

Entre risas, la modelo reconoció que llegar en horario no es una de sus virtudes, y respondió también la misma pregunta: “A mí me gusta su humildad, es simple, sencillo. Tiré tres”. En el momento de revelar qué no le gusta, no dudó en dar su opinión: “Que sea demasiado prolijo, demasiado puntual, es un poquito obsesivo”.

Con sus respuestas, dejaron en evidencia que sus defectos chocan entre sí, siendo completamente opuestos en sus personalidades. Sin embargo, la química que muestran en la pantalla deja abierta la posibilidad de darse una oportunidad amorosa y comenzar una nueva etapa juntos.

LA NACION