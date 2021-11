Sebastián Estevanez e Ivana Saccani presentaron a su cuarto hijo: “Bienvenido Faustino”

Este lunes 29 de noviembre, Sebastián Estevanez e Ivana Saccani le dieron la bienvenida a su cuarto hijo, Faustino. El bebé nació por parto natural a las 20:50 y los orgullosos padres no pudieron aguantar las ganas de presentarlo ante el mundo.

“ ¡Bienvenido Faustino! Por suerte todo salió muy bien, el parto fue un sueño . Muchas gracias Nacho Tomasone y todo tu gran equipo, son lo más”, escribió el actor al publicar en su cuenta de Instagram la primera foto del bebé.

Unas horas más tarde, la flamante mamá utilizó sus redes sociales para contarle al mundo como fue la llegada del pequeño. “ 29 de noviembre a las 20.52 llegaste a nuestras vidas. ¡No podemos más de felicidad! Fausti, nuestro chiquitín, lo que te vamos a malcriar . Gracias a mi paisano y tan linda persona Nacho Tomasone por este parto tan maravilloso, a todo el equipo, hermosas personas que nos trataron con mucho cariño. ¡Nos hicieron disfrutarlo tanto! Y al amor de mi vida, Sebastián Estevanez, a seguir disfrutando de lo que más amamos ¡Nuestros hijos! ¡Te amo!”, escribió emocionada.

Estevanez y Sacani anunciaron a mediados de junio que la modelo estaba embarazada una vez más. “Más felices no podemos estar. ¡Se agranda la familia!”, escribió él en sus redes sociales. Un rato más tarde, en diálogo con LA NACION, contaba la alegría que sentían todos. “Fue un embarazo buscado, estamos los 5 muy felices”, expresó. “Queríamos que se agrande la familia, disfrutamos mucho de estar juntos. Ivana está muy bien por suerte”, dijo en su momento.

“ Este hijo llega en un momento nuestro mucho más tranquilo, por eso lo vivimos como un volver a empezar, con nuevos proyectos que dan un poco de miedo pero también mucha felicidad. Creo que estamos listos para inaugurar una etapa distinta ”, le decía el actor a la revista ¡HOLA! Argentina.

A finales de octubre, la pareja anunciaba el nombre que le pondrían al bebé. “Francesca, Benicio y Valentino…”, comenzó él, enumerando a los tres hijos que tuvo con Ivana, durante su diálogo con Germán Paoloski en No es tan tarde (Telefe). Luego de construir suspenso, sentenció: “Y Faustino, como Sarmiento”.

“Yo era un burro así que dije ‘le voy a poner ese nombre´. Si Dios quiere, Faustino nace en las primeras semanas de diciembre. Igual, yo creo que va a nacer antes. Ivana también lo cree”, agregó durante la entrevista, y no se equivocó.

“ Trabajé muchísimos años. Ahora estoy con proyectos personales que no tienen nada que ver con la ficción. Con eso me la rebusco y no tengo que estar yéndome tanto de mi casa y puedo disfrutar más de mi familia y de mis amigos, que es lo que más quiero ”, explicó Estevanez hace unas semanas en diálogo con Catalina Dlugi para el programa Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad), en donde anunciaba que por el momento se retiraba de la actuación.

En una entrevista con la revista ¡HOLA!, el protagonista de éxitos como Dulce amor contó qué hará de ahora en adelante. “Dedicarme a un sueño que vengo trabajando desde hace un tiempo y tiene que ver con la construcción. Siempre me gustó el tema de reciclar casas: ver propiedades, refaccionarlas, ayudar a un amigo a construir su casa desde cero. Creo que soy un arquitecto frustrado”, expresó.

“Me encanta el proceso: imaginarme el interiorismo, la iluminación, las terminaciones, si el piso va a ser de piedra o de madera. Con Ivana estamos todo el día mirando y aprendiendo, a ella también le copa, por lo que formamos un equipo. A veces dibujamos los planos, pero como no somos arquitectos, nos juntamos con alguno y trabajamos juntos”, culminó.