Ser padres después de los 60: de Alberto Cormillot a Mick Jagger

En las últimas horas, Alberto Cormillot anunció que, a los 82 años, será padre por tercera vez. Si bien ya había dado pistas de que tenían ganas de agrandar la familia con su pareja, Estefanía Pasquini, con quien se casó hace casi dos años, esperó hasta ahora para dar a conocer la noticia. “La idea era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes y no pude decir que no”, explicó en el ciclo de Marcelo Longobardi. Igual que Cormillot, otras reconocidas personalidades se animaron a la paternidad en la tercera edad, entre los que se cuentan actores, políticos y músicos.

Carlos Saúl Menem, padre a los 73 años

El expresidente argentino fallecido el 14 de febrero último fue padre de Carlos Saúl Facundo Menem Yoma, Zulema María Eva ”Zulemita” Menem, Carlos Nair Menem Meza y el más pequeño: Máximo Saúl Menem Bolocco, producto de su relación con Cecilia Bolocco. El niño que el político riojano tuvo junto a la Miss Mundo chilena nació en 2003, cuando el exmandatario tenía 73 años. “Me gustaría que llegue a ser presidente de Argentina o de Chile”, dijo el político al enterarse de la noticia del nacimiento del bebé. “Siento mucha alegría y mucha emoción, me siento junto a Cecilia las personas más felices de la Tierra”, señaló unas horas después, al llegar a la clínica Las Condes, en la capital chilena.

Carlos Saúl Menem y la ex Miss Mundo se convirtieron en padres de su único hijo cuando él tenía 73 años Archivo

Santo Biasatti, padre a los 67 y 69 años

Biasatti y la actriz Carolina Fal iniciaron su relación en 2005, luego de ser presentados por amigos en común. Por entonces, él tenía 62 años, y ella, 33. Poco tiempo después, la protagonista de éxitos televisivos como La banda del Golden Rocket o Resistiré decidió retirarse de la actuación para comenzar a estudiar medicina, cimentando aún más la discreción que signó el inicio de su noviazgo con el periodista. Sofía, la primera hija de la pareja, nació en 2011, cuando Biasatti tenía 67 años. Luego, en 2013, nació Lucía, la menor de las hijas del conductor y la actriz. Décadas antes, Biasatti había tenido a Mariano y Marcelo, dos hijos de matrimonios previos que hoy formaron sus propias familias.

Pasados sus 70 años, el periodista Santo Biasatti tuvo dos hijos con su esposa, la actriz Carolina Fal Archivo

Norman Briski, papá a los 77 años

A sus 77 años, Norman Briski fue papá de gemelas: Sibelina y Galatea. “Cuando Eliana [Wasserman] quedó embarazada estaba haciendo Las Nereidas, una obra que escribí y que habla de una especie de sirenas que se escapan porque ya no quieren seguir más al servicio del hombre. Esos personajes eran Sibelina y Galatea”, explicó Briski en Cortá por Lozano (Telefe) sobre los nombres que eligió para las niñas. Antes de las gemelas, Briski fue padre de Gastón, Olinda y Catalina. “Tengo buenos hijos. Es lo que me permite estar en mi trabajo y hacerlo con mucha libertad. Mis hijos son lindas personas y eso hace que fluya todo. Me inspiran”, dijo en el programa de Verónica Lozano.

A los 81 años, el actor fue padre de las gemelas Sibelina y Galatea Archivo

Miguel Ángel Solá, padre a los 63 años

Miguel Ángel Solá estuvo en pareja durante casi 20 años con Blanca Oteyza, con quien tuvo dos hijas: María (24) y Cayetana (29). En 2013, cuando el actor tenía 63 y creía que el próximo niño de la familia llegaría en forma de nieto, se convirtió en padre por tercera vez. A mediados de año, Adriana llegó a la vida de Solá y de su pareja, la actriz Paula Cancio. Ahora, los tres viven en España, país en el que se radicaron para estar más cerca de las hijas mayores de él, que desde hace varios años residen en Europa.

Fotos Paula Cancio y Miguel Ángel Sola tuvieron su primer hijo juntos cuando él tenía 63

Como el Dr. Alberto Cormillot, otros famosos que fueron padres después de los 60 años

Clint Eastwood. El actor fue padre de Morgan Eastwood a los 66 años. La pequeña se sumó a una familia numerosa: Eastwood ya tenía otros siete hijos de matrimonios previos.

Mick Jagger . Deveraux Octavian Basil Jagger nació en 2016, cuando el líder de Rolling Stones tenía 73 años. En total, Jagger tuvo ocho hijos con cinco mujeres diferentes.

. nació en 2016, cuando el líder de tenía 73 años. En total, Jagger tuvo ocho hijos con cinco mujeres diferentes. George Lucas. Everest Hobson Lucas, la hija menor del creador de Star Wars, nació en 2013, cuando el realizador de cine tenía 69 años.

Richard Gere . En pareja con Alejandra Silva , una española de 36 años, Gere se unió al club de la paternidad tardía cuando nació Alexander en 2019. Por entonces, el actor tenía 69 años.

. En pareja con , una española de 36 años, Gere se unió al club de la paternidad tardía cuando nació Alexander en 2019. Por entonces, el actor tenía 69 años. Robert De Niro. A los 68 años, la estrella de Hollywood recibió a Lucas, que nació a través de una gestación de subrogado. Helen Grace, la segunda hija del actor, nació en 2011, fruto de su pareja con Grace Hightower, de quien ya se encuentra separado.

