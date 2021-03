Sergio Denis, el cantante que se quedó sin voz y predijo su trágica muerte

El Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán estaba lleno. Sergio Denis deleitaba a sus fanáticos con sus clásicos temas y todos cantaban de memoria al son de su música. Tenía 69 años. Mientras interpretaba su hit “Te llamo para despedirme”, cayó en una fosa de tres metros de profundidad al costado del escenario. Ese 11 de marzo de 2019 el artista entonó su última canción.

Después de esa noche, Denis -Federico Hoffman, según su partida de nacimiento- no volvió a mostrarse en escena nunca más. La caída lo llevó a estar 14 meses internado con hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato.

La caída de Sergio Denis captada por el público

Así lo informó la directora del Hospital Público Ángel C. Padilla, Olga Fernández, a donde el cantante fue trasladado inmediatamente después del accidente. Un mes después lo derivaron al Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero fue tan fuerte el golpe que la voz de “Te quiero tanto” murió al año siguiente, el 15 de mayo de 2020. Dejó un legado musical de innumerables éxitos.

El camino al éxito

“Me cuesta volver al lugar que me produjo algún dolor. Como a la casa de papá y mamá, donde nunca volví. Me da mucha tristeza. Haber tenido una infancia de pobreza en el momento te duele. Pero te enseña mucho. Yo muchas veces me he ido a la cama tomando café con leche porque no había laburo. Y mamá no nos lo decía para que no sufriéramos”, contó alguna vez Denis.

Nació el 16 de marzo de 1949 en Coronel Suárez, en el sureste de la provincia de Buenos Aires, y creció allí en la colonia alemana de San José. Según su relato, él y su familia eran de los más humildes de la zona, algo que padecía sobre todo en el colegio. Su papá, Feliciano Hoffmann, era carpintero, y su mamá, María Ester Frenzel, se dedicaba a las tareas de la casa.

Sergio Denis LA NACION

Sergio empezó a cantar desde chico en eventos familiares y escolares. A sus 16 años pasó a integrar el grupo musical Los Jokers, con el que recorrió localidades vecinas durante cuatro años. En ese entonces, a Denis le decían el Negro. Según recordó uno de los compañeros de la banda, Roberto Álvarez, era atractivo, “tenía pinta, carisma y [a las mujeres] les encantaba cómo cantaba”.

El joven que a fines de los 60 viajó a Buenos Aires para probar suerte empezó a encaminar su carrera hacia un rumbo que quizás nunca imaginó. Se unió al grupo Los Bambis, con el que grabó el primer álbum de su carrera con el sello discográfico CBS. Denis resaltó tanto que la compañía le ofreció abrirse como solista y él no desaprovechó la oportunidad.

Fue entonces que empezó a popularizarse bajo el nombre de Sergio Denis. Debutó como solista con el disco “Te llamo para despedirme”, el título de la última canción que cantó arriba de un escenario. Toda una paradoja.

Según contó en diversas ocasiones, el artista fue víctima de bullying. “A los pibes les gustaba Vox Dei, no les gustaba Sergio Denis. Yo era un antiguo para ellos. Entonces iban a los shows, pero no para verme sino para jorobarme. Me tiraban tapitas de cervezas y me rayaban el auto. La pintura de un coche nuevo nueva me duraba una semana, nada más”, relató alguna vez.

Sergio Denis LA NACION

Hasta que el éxito empezó a crecer, con el cantante participando de ciclos televisivos, como Casino Philips, conducido por Andrés Percivale y Sábados Circulares, de Pipo Mancera, ambos en Canal 13.

Participó en 1970 del Primer Festival de la Canción Latina, en México, y se colocó en el quinto puesto con la canción “Yo te amo como entonces”. Luego tuvo que hacer el servicio militar, pero no le impidió seguir con sus apariciones públicas como artista.

Al grabar su tercer álbum, participó de la película dirigida por Fernando Siro, Me enamoré sin darme cuenta, homónima de su disco, junto a Alicia Bruzzo y Luis Brandoni, y llegó su cuarto lanzamiento.

Su popularidad empezó a crecer cada vez más y comenzó a instalarse como un destacado baladista no solo a nivel nacional sino también internacional. Así, se convirtió en el primer cantante popular argentino en presentarse en el Teatro Ópera.

A su carrera le deparaban otros grandes éxitos. Uno de los más destacados llegó en 1986 con su disco Imágenes. Las notas de “Te quiero tanto” penetraron tanto en la audiencia que hasta llegaron a escucharse en los estadios de fútbol. Desde Boca Juniors hasta el Barcelona entonaron la melodía desde las tribunas.

“Ese tema, cuando lo compuse, como lo hice de principio a fin, era totalmente redondo; yo tenía miedo de habérselo afanado a alguien. Lo llamé a Emilio Valle, que es mi arreglador y le dije: ‘¿Este tema se lo robé a alguien?’. Y me dice: ‘No. El tema es un hitazo’”, había rememorado Denis en una entrevista radial.

“Ahí me empezaba a dar cuenta de que ese tema podía transformarse en hit. Yo sabía que lo metía, pero no que 31 años después lo iba a estar cantando el mundo entero”, manifestó además sobre uno de sus emblemas musicales.

Le siguieron presentaciones en el Gran Rex, el Luna Park y en diversos espectáculos como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en Baradero, y en el Festival de Reconquista.

El abismo financiero y el incidente en Paraguay

Cuando todo parecía marchar más que bien, rodeado de éxitos y con un buen pasar económico por la sensación que sus canciones causaban, Denis vivió una de sus primeras pesadillas. Fue una situación financiera la que lo hizo tambalear en todo sentido después de adquirir el Coliseo de Lomas de Zamora.

Sergio Denis contó sobre los problemas económicos que casi lo lleva a la muerte - Fuente: El trece

Con su hermano Carlos alquilaron una sala del teatro que tenía capacidad para 1200 personas. “Era millonario lo que había que poner. Y metimos la pata hasta el fondo. Entonces, yo empecé a pedir plata a los usureros. Llegué a deber US$2.900.000. Así que durante 17 años estuve pagando deudas. Y, recién cuando pagué la última, recuperé la voz”, relató el protagonista.

No fue esta la única situación difícil que Denis atravesó. Su salud tuvo un primer tropezón en mayo de 2007, cuando sufrió un paro cardíaco en Paraguay y, según declaró el propio cantante, estuvo 17 minutos sin signos vitales.

“Vi un lugar de mucho miedo, oscuro, negro y lo puedo contar ahora porque a veces tenía miedo de que la gente pensara que estaba medio pirado cuando contaba esta historia. La mitad de mi cuerpo estaba en un rectángulo, yo lo insultaba, para mí era el diablo. Había una ventana, era un horror”, relató en el programa de Mirtha Legrand un mes antes de caerse en el escenario tucumano. No fue lo único: en otra entrevista, aseveró: “Había tenido una imagen, de caerme del tablón, y yo caía en la muerte. Era un espacio negro e iba para abajo. Quería parar y no podía”. Parecía, en cierta forma, una premonición de lo que vendría.

Por ambos episodios sufrió de depresión y un cuadro de estrés. “Yo estuve muchos años mal por la situación financiera y después por el accidente de Paraguay. Me he pasado de pastillas y los médicos no me vieron nada bien y me internaron”, manifestó en 2011 en el programa de Susana Giménez.

El amor y la familia

Sergio estuvo casado con Mirta Messi, con quien tuvo a Federico, Bárbara y Victoria, sus tres hijos. El primero, al morir su padre, se despidió en redes sociales con un sentido mensaje. “Hasta siempre viejo. Gracias por tanto. Todos los que te queremos de verdad”, escribió entonces.

De niña, Bárbara Hoffmann abraza a su papá rodeados de sus hermanos, Federico y Victoria, la hija menor del artista

Después de su muerte, sus hijos dijeron que iniciarían acciones legales contra el teatro donde tuvo la caída. A dos años de tal incidente, la mayor, Bárbara, expresó: “Pasaron dos años y todavía seguimos sin respuesta. Durante el primer año estuvimos focalizados en que papá saliera adelante. Hoy, a dos años de la caída, seguimos reclamando Justicia, que nos escuchen porque el teatro siguió funcionando como si nada. El único día que lo cerraron fue el día después para hacer las pericias y al otro día empezó a funcionar de nuevo”.

El autor de éxitos como “Cómo estás, querida” y “Un poco loco” estuvo en pareja además con Susana Giménez. Su relación comenzó en 1972, de acuerdo con lo que Denis le reveló a Pampita en una entrevista. “Ella me vio en un show en el Hotel Hermitage, en Mar del Plata, y me mandó a decir a través de Ante Garmaz que yo le gustaba”, detalló.

Sergio Denis le dedica a Susana Giménez La vida es hoy - Fuente: Telefe

Su primera cita fue en Playa Grande, cuando se sentaron en las piedras para ver el mar. La relación duró entre ocho y nueve meses y fue algo secreta porque la vedette estaba entonces “medio en pareja”, según palabras del cantante.

Otro de los amores de Denis que se hizo público fue el que mantuvo cuando tenía alrededor de 55 años. En ese entonces, empezó una relación con Melisa Durán, de 20 años. Su romance trascendió, sobre todo, cuando ella se anotó en el reality Gran Hermano.

No fue su presencia en el programa la que llamó la atención, sino su infidelidad hacia el cantante, después de acostarse con un participante de la casa. Denis paseó después por los programas de chimentos y ella terminó siendo eliminada del show por el amplio rechazo del público.

Tras el infarto de su exnovio, habló con él, se dijeron que se querían, pero no volvieron a estar juntos. De hecho, tiempo después de Gran Hermano, ella se casó con un custodio del difunto expresidente Néstor Kirchner y formó una familia.

Sergio Denis LA NACION

A los 71 años y cerca de cumplir su medio siglo como cantante, Sergio Denis partió en un trágico final aunque les dejó a sus fanáticos un sinfín de canciones para recordarlo cada vez que extrañen verlo donde siempre supo estar, arriba de un escenario.