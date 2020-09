Alan Arkin no estará en la próxima temporada de El método Kominsky

Alan Arkin y Michael Douglas en El método Kominsky Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2020 • 11:53

Desde su estreno en 2018,El método Kominsky es una de las ficciones más populares dentro del catálogo de Netflix. Y con el visto bueno de la señal streaming para dar comienzo a una tercera y última temporada, se supo que Alan Arkin no formará parte de los nuevos episodios.

En las últimas horas el sitio Deadline informó que Arkin decidió dar un paso al costado. El actor que formaba parte del dúo protagónico junto a Michael Douglas, no estará presente en el tramo final de la ficción. Al parecer, la decisión de la estrella de 86 años no está vinculada a la pandemia del coronavirus, ni a los problemas que atraviesa la industria con respecto a las grabaciones. Según trascendió, Arkin habría informado a la producción que no estaba en sus planes continuar en la serie más allá de su segundo año, asi que cuando llegó la aprobación para una tercera temporada, en julio pasado, su decisión ya estaba tomada.

El método Kominsky - Segunda temporada 01:13

Video

Ahora el principal desafío lo enfrentarán los guionistas, que deberán encontrar la forma de mantener el atractivo de la historia, prescindiendo de una de las dos estrellas principales. Ante este panorama, no sería de extrañar que su partida forme parte de la trama de la próxima temporada y que Michael Douglas, en la piel de Sandy Kominsky, tenga que encontrar un nuevo confidente.

El método Kominsky fue creada por Chuck Lorre (responsable de otros éxitos televisivos recientes como The Big Bang Theory o Two and a Half Men), y la serie no tardó en ser distinguida en distintas ceremonias de premios. En los últimos Emmy, la ficción fue nominada a mejor comedia, mientras Michael Douglas y Alan Arkin recibieron sus nominaciones a mejor actor protagónico y secundario respectivamente.

Conforme a los criterios de Más información