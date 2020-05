Claire Foy como Lisbeth Salander, la última encarnación de la hacker de Stieg Larsson

La saga Millenium desembarcó por última vez en la pantalla grande en 2018 con Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte . Ahora la franquicia basada en los libros de Stieg Larsson dará el salto a la televisión en forma de miniserie.

Según Variety, Amazon Prime Video está desarrollando un proyecto titulado The Girl With the Dragon Tattoo , que no será una secuela ni una continuación de la historia de los libros o las películas anteriores. En su lugar, la producción estará protagonizada por la heroína de Larsson, Lisbeth Salander, pero ambientada en un entorno completamente nuevo, con nuevos personajes y una nueva historia.

Por el momento no hay ningún guionista o actriz vinculados a la ficción. Andy Harries, fundador y CEO de Left Bank Pictures, será el productor ejecutivo junto con Rob Bullock.

Salander ya ha sido interpretada por varias actrices en el pasado. Noomi Rapace fue la primera en dar vida al personaje en la trilogía sueca, primera adaptación de la obra, así como en una miniserie . Rooney Mara la encarnó en la versión estadounidense de 2011 sobre Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres mientras que Claire Foy la interpretó en la adaptación cinematográfica de 2018, La chica en la telaraña , basada en Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte .

Larsson completó tres libros de la saga antes de su muerte: Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire . Posteriormente, David Lagercrantz t omó el testigo y escribió Lo que no te mata te hace más fuerte, El hombre que perseguía su sombra y La chica que vivió dos veces .