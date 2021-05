Series de mayo: qué ver en Amazon Prime Video, HBO, Disney+ y más

Qué producciones se estrenan y cuáles son los títulos del mes que no hay que dejar pasar

Martín Fernández Cruz

La esperada cuarta temporada de The Handmaid´s Tale, una nueva ficción ambientada en el universo Star Wars y una miniserie basada en una novela ganadora del Pulitzer, son algunas de las novedades más interesantes del mes de mayo.

The handmaid´s Tale (cuarta temporada)

Luego de un prolongado paréntesis de dos años, llega la nueva tanda de episodios de la ficción basada en la novela homónima de Margaret Atwood. En el cuarto año de esta serie, June (Elisabeth Moss) decide dar un paso más en su venganza contra Waterford (Joseph Fiennes) y el estado opresor en el que vive. En los próximos capítulos, la protagonista establecerá nuevas alianzas así como también llegarán a su vida varias amenazas y la posible traición de alguien muy cercano a ella. Con una quinta temporada ya confirmada, The Handmaid´s Tale sigue firme como una de las ficciones más relevantes de la actualidad.

A partir del 2 de mayo, todos los domingos un nuevo capítulos disponible en la plataforma Paramount +.

The Bad Batch (primera temporada)

El universo Star Wars es fuente inagotable de grandes (y pequeñas) historias, y el interés que suscitan en el público no da señales de fatiga. The Bad Batch es otro acercamiento a un rincón no explorado de esta serie de relatos. En esta saga animada, los hechos transcurren luego de La guerra de los clones y cuentan las peligrosas misiones llevadas a cabo por un grupo de clones que nacieron con algún tipo de falla, pero sus imperfecciones son en realidad habilidades extraordinarias que no deberían tener. Por lo tanto, esta camada de soldados se convierte en la opción ideal para concretar los planes más arriesgados. The Bad Batch es una propuesta ideal para los amantes de Star Wars, pero también para quienes busquen asomarse a este mundo a través de un título para el que no es requisito conocer el inmenso árbol de relatos anclados en esta franquicia.

The Bad Batch ya se encuentra disponible en Disney +.

This Way Up (primera temporada)

Una mujer de unos treinta años, luego de atravesar una crisis nerviosa, decide mirar para adelante y rearmar su vida. Puede que retratada de esta manera, This Way Up no resulte muy novedosa, pero el ingenioso tono del guion propuesto por Aisling Bea (que también se pone en la piel de la protagonista), convierte a este título en una pieza irresistible. Bea no pretende inventar la pólvora, sino aceitar los mecanismos de la comedia y, con ese fin, propone una galería de extravagantes personajes que buscan ya no la felicidad, sino al menos algo de estabilidad emocional. This Way Up es una brillante comedia que no cuesta asociar con Fleabag y con otras atractivas ficciones escritas por una nueva camada de guionistas británicas.

Desde el 7 de mayo, todos los jueves, a las 22.30, por los canales 201 y 1201 de DirecTV y luego disponibles en Directv GO.

The Underground Railroad (miniserie)

El director Barry Jenkins se convirtió en un nombre a seguir luego de Luz de luna, la película protagonizada por Mahershala Ali que se convirtió en una de las grandes ganadoras del Oscar en 2017. Y luego del éxito de su siguiente película, El blues de Beale Street, el realizador se sumergió en la dirección de un proyecto para televisión, la miniserie The Underground Railroad. Basada en la novela de Colson Whitehead (ganador del Pulitzer), la trama sigue a Cora (Thuso Mbedu), una joven afroamericana que es esclava en una plantación de Georgia. Decidida a huir de esa vida, ella planea un escape que le permita llegar hasta Canadá, y si bien el denominado ferrocarril subterráneo siempre se consideró una metáfora, Cora descubrirá que se trata de algo mucho más real.

Filmar The Underground Railroad fue un ejercicio de resistencia para todos los involucrados y Jenkins opinó sobre este proyecto: “Es el trabajo más duro que hice en mi vida, no solo desde lo físico sino también sobre lo emocional. Jamás lloré en el rodaje por algo que estuviera haciendo. Sin embargo, al menos una vez cada dos semanas alguien se acercaba a preguntarme si estaba bien y yo tenía que alejarme del set durante diez o quince minutos porque me sentía desbordado. Incluso un día, un miembro de mi equipo me obligó a dejar de dirigir”. Por lo atractivo de su propuesta y por lo que significa encontrar a este director al frente de un proyecto tan ambicioso es que The Underground Railroad probablemente se convierta en uno de los títulos más importantes de 2021.

Disponible a partir del 14 de mayo por Amazon Prime Video.

Run the World (primera temporada)

Los títulos protagonizados por mujeres son inevitablemente comparados con Sex and the City y aunque es cierto que la sombra de esta ficción no pierde presencia, muchas historias que parten de premisas similares supieron construir una identidad propia, como es el caso de Run the World. Aquí la trama gira alrededor de cuatro amigas afroamericanas de Harlem. Todas ellas tienen realidades distintas, personalidades opuestas y objetivos variados, pero el caos de sus vidas privadas encuentra un oasis en el vínculo que las une. De este modo, Whitney (Amber Stevens), Renee (Bresha Webb), Sondie (Cobin Reid) y Ella (Andrea Bordeaux) componen a las protagonistas de esta comedia que celebra la riqueza cultural de Harlem, a través de un grupo de amigas que busca cumplir sus sueños.

Disponible a partir del 16 de mayo, todos los domingos se podrá ver un nuevo capítulo en la plataforma StarzPlay.

In Treatment (cuarta temporada)

En 2008, HBO presentó una de sus apuestas más interesantes con In Treatment. La remake de una ficción israelí (que también dio lugar a una notable versión argentina con Diego Peretti) mostraba la intimidad de una sesión terapéutica a cargo del doctor Paul Weston (Gabriel Byrne). La serie tuvo una segunda y tercera temporada en 2009 y 2010 y poco más de una década más tarde, llega un cuarto año de forma renovada. Esta vez, el doctor Weston le cede el protagonismo a la psicóloga Brooke Lawrence (Uzo Aduba), que tratará a distintos pacientes con los que abordará cuestiones complejas y situaciones que incluso involucran a la actual pandemia.

A partir del 23 de mayo, todos los domingos y lunes, a las 22, por HBO y luego en HBO GO.

Panic (miniserie)

Un peligroso ritual que anualmente se celebra en un pueblo de Texas es el eje sobre el que gira esta ficción. En ese lugar, todos los veranos, los jóvenes que terminan la preparatoria se someten a una feroz competencia en la que el ganador se lleva una suculenta suma de dinero. Si bien el riesgo de perder la vida es real, la codicia por llevarse el premio hará que muchos participantes hagan lo que sea en la lucha por triunfar. Panic está basada en el best seller de Lauren Oliver, cuya publicación no tardó en convertirse en un fenómeno editorial en distintas partes del mundo. Además ella también se encargó del guion de esta miniserie, que busca atrapar al público joven que hizo de la novela un verdadero éxito.

Los diez episodios de Panic estarán disponibles a partir del 28 de mayo por Amazon Prime Video.