Animé, el nuevo campo de batalla en la guerra del streaming

Con más de mil episodios, One Piece es uno de los grandes títulos del catálogo de Crunchyroll

Tomás Balmaceda Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2020 • 00:42

Mientras en todo el mundo el consumo de contenido audiovisual crece gracias a las medidas de aislamiento por la pandemia de coronavirus que cerraron cines, teatros y locales musicales, las compañías de streaming refuerzan sus estrategias para captar nuevos usuarios sumando títulos a su catálogo y produciendo contenido exclusivo para distintas audiencia. En este escenario, la nueva meta es captar al público fanático del animé , un objetivo que persiguen Netlfix y Prime Video pero en donde brilla Crunchyroll , una plataforma especializada que crece en la Argentina.

Con presencia internacional desde la década del 60 gracias a las obras de Osamu Tezuka, llamado el padre del manga (y responsable de personajes como Astroboy y Kimba, el león blanco), el animé es hoy una industria con más de 430 estudios de animación, la mayoría de ellos en Japón, y que está en franco crecimiento: entre 2002 y 2017 se duplicaron las ganancias y aumentaron la cantidad de títulos .

Se calcula en la actualidad más de la mitad de las producciones animadas de todo el mundo son animé y que en 2019 estos títulos generaron más de 19 mil millones de dólares, números con los que sueña cualquier realizador audiovisual más allá de los géneros y formatos. Y no se trata sólo de dinero proveniente de la venta de los derechos por reproducción, sino que las licencias de merchandising son particularmente abultadas con estas creaciones y representaron en 2017 la mitad de las ganancias.

El animé, un género que desde Japón conquistó al mundo 01:30

Video

Atentos a este fenómeno y a la búsqueda de más suscriptores, las plataformas de streaming entendieron que debían sumar más y más títulos de este género a su catálogo. La compañía pionera fue N etflix, que presentó en 2014 su primera producción original, una serie basada en el manga Knights of Sidonia , cuyo suceso fue tal que los animó a comprar derechos de exclusividad de varios títulos del estudio Trigger. Desde entonces no ha dejado de invertir o de apostar al animé, como en 2018, cuando anunció 8 mil millones de dólares de inversión en producciones originales y exclusivas.

En cuanto a Amazon Prime Video , los movimientos comenzaron siendo más lentos y erráticos, como cuando la empresa presentó en los Estados Unidos un servicio exclusivo del género llamado Animé Strike en 2017, que no logró atraer a la audiencia y que duró pocos meses. Luego de este traspié, en los últimos meses comenzaron a apostar más por este tipo de producciones, con series originales como Blade of the Immortal , que sólo puede verse en esa plataforma.

Blade of the Immortal, uno de los animés más importantes de Amazon Prime Video

En este escenario crece Crunchyroll, una plataforma dedicada exclusivamente al animé . La compañía nació en 2006 en California como un sitio especializado en series del este asiático. Lo fundaron un grupo de amigos que se conocían de la universidad de Berkeley y que compartían la pasión por este tipo de series, pero se enfrentaban una y otra vez a la dificultad de acceder de manera sencilla a estos contenidos.

En sus primeros dos años fueron sumando series y películas sin tener los derechos mientras su base de usuarios crecía a pasos tan agigantados que en 2010 decidieron profesionalizarse con una ronda de inversiones que les permitió mejorar su usabilidad y actualizar su catálogo con todas producciones con derechos. De a poco, más y más estudios asiáticos cerraron contrato con la plataforma emergente y desde 2018 Crunchyroll es parte del conglomerado Warner Media. Desde entonces comenzó a crecer en todo el mundo, incluyendo la Argentina, gracias a una oferta que incluye el estreno simultáneo y con subtítulos de numerosos títulos de animé, además de estrenos exclusivos.

Crunchyroll Originals, la propuesta de títulos exclusivos de la plataforma dedicada al animé

Según le explicó a LA NACION Máximo Castro, responsable de América Latina y España de Crunchyroll, la clave de su éxito fue forjar alianzas con estudios asiáticos para aprender a conocer más a su público: "Crunchyroll lleva ya mucho tiempo colaborando activamente con la industria en forma de coproducciones. La experiencia adquirida con estas coproducciones y nuestro interés por sumar más contenido a la plataforma evolucionaron hasta la idea de crear nuestro propio contenido original".

"Con los Crunchyroll Originals buscamos crear contenido exclusivo para nuestro público y que solo pueda existir en nuestra plataforma, pero que siempre responda a los gustos y necesidades de nuestra comunidad, a lo que esperan de nosotros como marca y a lo que esperan del anime como forma de arte", puntualizó.

Clip de Haikyuu!! 02:39

Video

Sin la masividad de monstruos como Netflix o Amazon Prime Video, la empresa apuesta a dar un diferencial para un público muy exigente, con propuestas como el estreno de episodios subtitulados una hora después de su salida en Japón. Además son la principal productora de doblaje en español del género.

En la visión de Castro, la clave para cautivar a un público exigente es apostar al valor agregado de una propuesta pensada para un segmento de gran volumen pero específico: "Tenemos muchos diferenciales frente a la competencia, pero rescato que conocemos y entendemos a nuestro público: sabemos que es un servicio enfocado en el mundo del anime y esto nos ayuda a tener una relación más estrecha para ayudar a conectar a los fanáticos con los creadores, no solo de Japón, sino del mundo. Además nuestra estrategia de trabajo es 360, es decir, cubrimos todo el ciclo de actividades que los fans realizan para disfrutar su pasión. Desde streaming y convenciones hasta merchandising y demás. Ayudamos al fanático a vivir su pasión junto a nosotros".

Welcome to the Ballroom, un gran anime disponible en Amazon Prime Video 01:29

Video

Gracias esta fórmula, la Argentina es uno de los cinco países que más consume contenidos a nivel global en Crunchyroll. Algunas de las series más populares son Naruto , One Piece , My Hero Academia y Hunter x Hunter , mientras que durante el período de aislamiento social creció la audiencia de Tower of God y Haikyuu!! .

Así, mientras los servicios de streaming se multiplican y los bolsillos de los suscriptores comienzan a resentirse, el animé genera un inusitado interés por su popularidad, pero también presenta un desafío: un público tan fiel como exigente que sólo puede ser conquistado si es bien comprendido.