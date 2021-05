Apple TV+: de Lady Gaga a Glenn Close, las fuertes revelaciones del documental de Oprah y el príncipe Harry

The Me You Can’t See (Estados Unidos/2021). Creada por: Oprah Winfrey, príncipe Harry. Dirección: Asif Kapadia, Dawn Porter. Con: Oprah Winfrey, príncipe Harry, Stefani Germanotta, Glenn Close, Rashad Armstead. Disponible en: Apple TV+. Nuestra opinión: buena.

La famosa entrevista que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle le dieron a la conductora Oprah Winfrey no solo hizo temblar a la realeza británica, sino que demostraba que entre el hijo de Diana Spencer y la presentadora había un vínculo especial signado por la empatía, una amistad que se tradujo también en la producción de proyectos en común, como el flamante documental codirigido por Asif Kapadia y Dawn Porter, The Me You Can’t See (Lo que no ves de mí), que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Apple TV+.

La producción, que consta de cinco contundentes episodios, muestra diversas historias que tienen a la salud mental como eje, y cuyo propósito es el de desestigmatizar todo aquello que es intangible y, por lo tanto, desestimado por gran parte de la población.

La docuserie comienza con una nueva charla íntima entre Harry y Oprah. En esos primeros minutos ya nos encontramos con un joven que, aunque lógicamente alude a su partida de la Corona, busca sumar su testimonio al de tantos otros individuos que atravesaron, como él, cuadros de ansiedad y pánico. Harry relata lo profundamente afectado que quedó tras la muerte de su madre, la experiencia de respetar el protocolo en el momento de una despedida donde su rostro estuvo expuesto, y cómo los flashes de los fotógrafos terminaron siendo un detonante años más tarde. Para enmascarar sus trastornos, Harry consideró consumir drogas, porque hacer terapia era incompatible con su rol en la realeza.

Trailer de The Me You Can't See - Fuente: Apple TV+

Ante su testimonio, en esta ocasión Oprah se corre del rol de entrevistadora y su figura es la de una amiga que lo escucha y opina, poniéndose a la par. Es aquí donde The Me You Can’t See corre un riesgo importante. Winfrey narra su propia experiencia (un abuso intrafamiliar) y lo mismo hace Lady Gaga, quien cuenta en detalle cómo haber sido víctima de abuso sexual la llevó a la autoflagelación. La artista es presentada con su nombre real, Stefani Germanotta, que va en sintonía con la decisión de los productores y directores de la serie de equiparar a figuras exitosas y mundialmente conocidas con individuos que no gozan de popularidad pero atraviesan similares cuadros. De esta manera, en un mismo capítulo conviven la cruda historia de la artista -quien quedó embarazada a los 19 años producto de ese ataque sexual por el que sufrió un brote psicótico- con la del chef Rashad Armstead, quien también pasó un período depresivo a causa de episodios traumáticos de su adolescencia.

Meghan Markle hace una aparición en el documental Apple TV+

La fusión de testimonios en ocasiones funciona, como cuando entra en escena Glenn Close para mostrar cómo afectó a su familia el haber crecido en una secta. La actriz, su hermana y su sobrino, todos ellos batallan con problemas de salud mental, y se acompañan diariamente, viñeta que es retratada con profunda sensibilidad, sobre todo porque aborda lo que implica el trauma infantil eludiendo los golpes bajos.

Lady Gaga contó un episodio traumático de su pasado en la serie Captura

Lo mismo sucede cuando el hijo de Robin Williams, Zak, ahonda en cómo el suicidio de su padre lo condujo a concientizar sobre salud mental, o cómo cuando la boxeadora Ginny Fuchs abre las puertas de su casa para que se registre cómo es vivir padeciendo un trastorno obsesivo compulsivo. La imagen de la joven limpiando una y otra vez sus zapatillas es mucho más elocuente que el abuso que se hace de la voz en off de especialistas que reiteran conceptos que los propios entrevistados narran con una candidez que le da otro peso a la serie. El punto débil, en esa búsqueda del equilibrio tan riesgosa, es cómo la omnipresencia de Harry le resta tiempo a otros testimonios tan válidos como el suyo -a fin de cuentas, la serie pretende igualar, por lo cual no hay apellidos, solo nombres, solo personas hablando de sus luchas, al desnudo-, pero que quedan perdidos cuando el repaso por su historia de vida invade una producción que siempre suma.

Glenn Close se abrió sobre su vida familiar Apple TV+

De todos modos, The Me You Can’t See va hacia lugares pocas veces explorados, se detiene en lo oscuro para visibilizarlo, porque sabe que una de las herramientas clave para darles pelea a los malos pensamientos es poniéndoles nombre, perdiéndoles el miedo y hablando al respecto. Como dice Stefani al terminar de contar su dura historia: “Esto no lo hago por mí, es por los demás”. Esa filosofía define a la serie misma.

Dónde y cuándo verla. The Me You Can’t See ya se encuentra disponible en Apple TV+.