Una actriz del drama de HBO brindó declaraciones sorprendentes

24 de julio de 2019

La segunda temporada de Big Little Lies no estuvo exenta de problemas tras bambalinas. El artículo publicado por el portal IndieWire sobre cómo a la realizadora Andrea Arnold le quitaron el control creativo de la serie causó revuelo mediático, y la cineasta de American Honey recibió el apoyo de sus colegas, pero no de las protagonistas de la producción.

El último episodio de la segunda entrega -"I Want To Know"- no estuvo a la altura de las expectativas, y los problemas de montaje de la soap opera de HBO fueron notorios. Por lo tanto, no sorprenden las declaraciones de Poorna Jagannathan, actriz quien interpretó a Katie Richmond, la abogada de Celeste ( Nicole Kidman , productora del drama de David E. Kelley junto a Reese Witherspoon ), y quien habló con Vanity Fair sobre cómo vio el capítulo final y descubrió que éste no era el que esperaba.

Atención: spoilers a continuación

"Leí el guion y cuando miré el capítulo dije 'Oh, Dios, ¡quizá haya una tercera temporada!' Ese no fue el guion que recibí [en el que] un personaje no sobrevive. Un personaje muere. Era otro guion. Esta versión deja la puerta abierta en algo que yo pensaba que se había cerrado completamente", reveló la actriz de The Night Of.

Trailer de la segunda temporada de Big little lies - Fuente: YouTube 01:59

Las especulaciones no tardaron en surgir respecto a la identidad del personaje y, por las palabras de Jagannathan, todo parece indicar que se trataba de Bonnie (Zoë Kravitz). "Al comienzo no miraba el programa porque había mucha gente blanca; y me hubiese gustado que el rol de Bonnie se hubiese trabajado más. Es un programa muy bien escrito, pero algunos roles y escenas no se trabajaron tanto", declaró, sin rodeos.

Recordemos que en la segunda temporada, Bonnie atraviesa una profunda depresión por haber asesinado a Perry (Alexander Skarsgård), y muchas escenas sugerían que su personaje iba a terminar ahogada en el mar. Sin embargo, no fue este el caso: la joven se entrega a la policía con el resto de las mujeres que encubrieron la mentira.

Por otro lado, Jagannathan aseguró sentirse "muy triste" por lo que pasó con Arnold, y brindó una perlita sobre cómo es trabajar con Meryl Streep. Si bien aclaró que no fue maleducada en el set, sí mencionó que no le gustaba recibir directivas. "Tenía muchos problemas con los comentarios que insinuaban que su personaje [Mary Louise] era un villana", declaró acerca de la múltiple ganadora del Oscar.