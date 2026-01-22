Nicole Kidman viajó a la Antártida tras su divorcio y se mostró radiante en el paisaje blanco
La actriz estadounidense compartió con sus seguidores de Instagram diferentes fotos de su travesía por el sur de Chile junto a sus hijas
- 3 minutos de lectura'
Nicole Kidman publicó en su feed de Instagram una serie de fotos a modo de recuerdo de su paso por el sur de Chile y la Antártida. La actriz de origen hawaiano cumplió con uno de sus objetivos en la vida, pisar los siete continentes (según el modelo anglosajón), y lo hizo junto a sus dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15.
Aquellas fueron las primeras vacaciones de la protagonista de Moulin Rouge después de su escandalosa separación con Keith Urban, con quien compartió casi 20 años de su vida. Tras el divorcio que solo demandó tres meses, Kidman se ocupó de preservar el bienestar de sus hijas y para ello organizó este viaje único al “fin del mundo”.
En el posteo, la actriz escribió: “¡Gracias, Silver Sea por llevarme a mi séptimo continente! Aventura única en la vida con la familia y amigos”. En la primera foto se pudo ver a Kidman con un cartel en la mano, a la vez que también lo sostienen sus dos hijas. Este dice: “Mi séptimo continente, llegué a la Antártida. Viviendo el sueño, un continente a la vez”.
En la segunda postal posó junto a una de sus amigas mientras dejó entrever de fondo el mar helado y las montañas nevadas. Lo cierto es que a sus 58 años, Kidman se vio espléndida en su travesía por el sur de América. En una de las imágenes lució una campera blanca y se apoyó bajo el sol invernal en una de las barandas de la proa mientras los pequeños icebergs aparecen de fondo.
El viaje que hizo la actriz contempló a un grupo reducido de gente que figuró en una foto general con las camperas naranjas típicas que utilizan los militares que trabajan en el continente blanco.
En la conclusión del carrusel, Kidman añadió una foto de ella en su habitación, con una biblioteca de madera detrás y en uno de los laterales una ventana en la que a lo lejos se ve la silueta que marca el inicio de la Antártida.
Además, en las historias agregó algunos videos únicos de la intimidad de su visita, al enfocar a una colonia de pingüinos jugando sobre un bloque de hielo, la cola de una ballena fundirse en lo profundo del mar, el atardecer en el horizonte y las siluetas montañosas a lo lejos mientras destacan los témpanos flotando.
Según comentó una fuente cercana de la actriz a People, luego del divorcio con Urban, “Nicole pasa mucho tiempo con sus hijas. Le encanta el tiempo en familia”. Luego de unas cortas vacaciones en Australia, retornó a Nashville para ver a sus hijas. “Se siente renovada y optimista ante el nuevo año. Todas están volviendo a la rutina. Todo estuvo muy tranquilo. Ella también tiene por delante un año muy ocupado y emocionante en lo profesional, con varios proyectos por delante”, sumó la revista de espectáculos estadounidense.
Cabe remarcar que el viaje de Kidman a Suramérica comenzó por Santiago de Chile y luego se dirigió a la Región de Magallanes. En el extremo del país vecino, llegó a Punta Arenas, ciudad en la que se la vio en la plaza central con un saco marrón, jean, gorra y lentes de sol. “Me encantó explorar Chile”, señaló.
Otras noticias de Celebridades
“Todo tiene un límite”. Julio Iglesias publicó mensajes de sus exempleadas para desmentir las denuncias en su contra
"Totalmente de corazón". El campeón de La Voz vendió su 0km para operarse y ahora su cirujano le dio una noticia inesperada
"Cambios que nunca llegaron". Keita Baldé se separó de Simona Guatieri a dos años del escándalo amoroso con Wanda Nara
- 1
Ámbar de Benedictis se dio un chapuzón en las playas de Punta del Este y sorprendió por el parecido con su madre, Juana Viale
- 2
Matías Martin defendió a su hijo, despegó a Chiche Gelblung y disparó contra Eduardo Feinmann
- 3
Carla Quevedo contó su experiencia con Nicola Peltz, la esposa de Brooklyn Beckham: “Me hizo esperarla afuera del baño”
- 4
Los mensajes entre Blake Lively y Taylor Swift que revelan por qué su relación comenzó a quebrarse: “Extraño a mi amiga divertida”