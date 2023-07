Bobby Lee recordó cuando fue al set de And Just Like That... borracho y drogado: “Fue una pesadilla”

escuchar

Su papel como Jackie Nee, el coanfitrión del podcast de Carrie Bradshaw en And Just Like That…, ha significado mucho para él. No solo ser parte de esta secuela de Sex and the City le dio un gran impulso a su carrera, sino que también lo ayudó a comenzar un radical cambio de vida: dejando sus adicciones en el pasado e intentando estar sobrio.

Bobby Lee, de 51 años, pasó por el podcast Broad Ideas con Rachel Bilson y recordó un triste episodio que le sucedió en el set de la exitosa serie. “Estaba en Hawai completamente borracho cuando mi agente me llamó y me dijo: ‘Te necesitan en Nueva York. Tuvieron que cambiar algunas cosas, por lo que te necesitan mañana’”, reveló el comediante algo avergonzado. Si bien no tenía que rodar por esos días, un inconveniente en la agenda de Sarah Jessica Parker hizo que se tengan que adelantar algunas escenas, situación que tomó por sorpresa al actor.

Mientras volaba de regreso a Manhattan, el podcaster sumó a su estado algunos comestibles de cannabis, hecho que empeoró aún más la situación. “Tomé como 600 mg de THC y me quedé boquiabierto. Tuve un apagón cuando aterricé en Nueva York”, rememoró quién esperaba tener unas horas de descanso antes de filmar la escena. Sin embargo, en lugar de ir a su hotel como tenía planeado, Lee fue llevado al set directamente. “Mi cara se empapó de sudor”, lanzó quién en cuestión de segundos vio pasar frente a sí el final de su carrera.

“ Recuerdo haber ido allí tan drogado y borracho que cuando estaba leyendo el guion ni siquiera podía entender lo que estaba diciendo. Y también fue la escena más difícil. Tuve que cruzar una calle con Parker en el medio de Nueva York ”, relató. Tras admitir que no pudo realizar la toma, el actor confesó que ese momento lo llevó a hacer un clic en su vida: “Ni siquiera pude decir la maldita primera línea. Fue una pesadilla. Recuerdo que me dije a mí mismo: ‘Esto nunca volverá a suceder’ . Tenía que estar sobrio. Esto es una locura”, confesó haciendo una especie de mea culpa.

Y si bien este hecho podría haber terminado con su carrera, el comediante nativo de San Diego aprovechó la situación para cambiar su estilo de vida. ¡Y vaya que funcionó! Bobby Lee ya lleva un año y medio sobrio y totalmente enfocado en su trabajo. “Me he estado inclinando un poco hacia quién soy y lo que he hecho, y me da confianza. A veces me miro en el espejo y me digo a mí mismo: ‘Amigo, trabajaste demasiado duro, has pasado por tanto y has tomado tantos riesgos, y tienes talento’. Es difícil decirte esas cosas a ti mismo porque suenas arrogante pero funciona. Me he estado animando y me siento como el Brad Pitt coreano”, bromeó.

Aunque aseguró que ha perdido algunos papeles (como fue el caso del éxito de Netflix Beef ) debido a que no pudo hacer una prueba de pantalla por estar en rehabilitación, el cómico está feliz con su papel en la serie de HBO, como conductor de su podcast Bad Friends junto a Andrew Santino y de gira con sus shows de stand up. “Miro de una manera espiritual la mayor parte del tiempo. Creo que estoy exactamente donde se supone que debo estar”, remató orgulloso de su nuevo presente.

¿Quién es Bobby Lee?

Bobby Lee

Si bien en el último tiempo Bobby Lee saltó a la fama por su participación como Jackie Nee en la serie And Just Like That…, el actor, comediante y podcaster tiene varios años de carrera en el medio. Nacido el 17 de septiembre de 1971 en San Diego, California, Robert Young “Bobby” Lee, Jr. es descendiente de un padre coreano y una madre estadounidense. Durante su infancia, sus padres eran propietarios de tiendas de ropa en California.

Sin imaginar un futuro en los medios, a los 18 Lee empezó a trabajar en restaurantes y cafeterías en San Diego. Hasta que una noche, quien ya tenía una gran chispa para el humor, decidió subirse al escenario de uno de los lugares donde trabajaba e improvisar un monólogo. Su talento y la euforia del aplauso del público le marcaron su camino y con el tiempo pasó de ser empleado a tener sus propios clubes, Pauly Shore y Carlos Mencia, y a trabajar regularmente en The Comedy Store en Los Ángeles.

De las tablas saltó a la TV, donde desde 2001 hasta 2009 fue parte de MADtv, una comedia en vivo. Luego, llegaron sus papeles de ficción en películas como Harold & Kumar Go to White Castle, Pineapple Express y El dictador.

