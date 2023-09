Lejos de las pantallas de inicio de las plataformas de streaming hay ficciones que escapan a la atención de los espectadores y son, sin embargo, para no perderse

Muchas veces -la mayoría-, los espectadores de series ven los programas que les sugieren los algoritmos o las campañas promocionales de las plataformas. Con ese condicionamiento, la sensación de que todo el mundo está mirando lo mismo se parece bastante a una realidad. La uniformidad creada por las necesidades de la industria en muchos casos deja fuera de los reflectores a ficciones que tal vez no tengan las características que requiere un ciclo para tener alcance masivo. Y sin embargo, eso mismo que las mantiene algo apartadas del discurso general es lo que las hace especiales e imperdibles. Entre aquellas que no suelen aparecer en las sugerencias del streaming y que pueden perderse entre su inmensa oferta se destacan Slip (Paramount+), Rain Dogs (HBO Max), Soy Virgo (Amazon Prime Video), Miracle Workers (HBO Max) y The Great Train Robbery (AcornTV), cinco series que, a pesar de ser muy distintas entre sí, de todos modos comparten el interés por contar historias de las maneras más imaginativas y novedosas posibles.

Zoe Lister-Jones creadora y protagonista de la serie Slip, disponible en Paramount+

Slip

Con el espíritu de una película independiente filmada en las calles de Nueva York y con su sensibilidad como guía, esta comedia creada, escrita, dirigida y protagonizada por Zoe Lister-Jones sigue de cerca las experiencias de Mae, una curadora de museo que parece tener la vida resuelta. Al menos en apariencia. Mae ama su trabajo y está en pareja con un escritor del que se despide todos los días con un beso. Sin embargo, está tan cansada de la rutina que es capaz de contestar al “hola, qué tal” de una barista con una disquisición filosófica sobre el sentido de la vida, los sueños y unas cuantas cosas más. Está claro que su matrimonio le aporta más frustraciones que alegrías y por más que la pareja comparta intereses culturales -van a ver una película de Bergman y terminan distraídos por la presencia de un chico en la sala-, y un estilo de vida hipster que fotografía bien en Instagram, la mujer apenas puede evitar el estallido de sus emociones. Con un humor de ritmo veloz y diálogos tan inteligentes como profundos, Slip se anima a ir mucho más allá de la típica comedia neoyorquina al explorar el género fantástico de una manera muy particular. Cada vez que la protagonista tiene un orgasmo se despierta en una versión alternativa de su vida en la que le tocará jugar el papel de “la esposa”, “la madre”, “la novia”, “la viuda” y “la impostora”, entre otras identidades que sorprendentemente le toca experimentar. Una temporada. Disponible en Paramount+

La serie Rain Dogs, protagonizada por Daisy May Cooper

Rain Dogs

En la primera escena de esta comedia dramática británica, Costello (Daisy May Cooper) y su hija de 10 años intentan resistir un desalojo que es inevitable. También resulta evidente que no es la primera vez que el par se encuentra en esa situación y obligadas a pensar si tendrán un lugar dónde dormir cuando llegue la noche. Basada en el libro de memorias de la escritora Cash Carraway, también creadora de la serie, la ficción explora las vidas de unos personajes que existen del lado de afuera del sistema, de marginales económicos y sociales que sobreviven día a día en los costados de una Londres que no se muestra en las guías de turismo. Amarga, pero sin dejar de entrever el hilo de esperanza que hace funcionar al personaje principal, una escritora amateur con sueños de profesionalizarse que se mantiene trabajando como stripper en un local de mala muerte, la ficción sorprende por su crudeza y su humanidad. Especialmente cuando se enfoca en quiénes giran alrededor de Costello. Además de Iris (Fleur Tashjian) y su amiga Gloria (Ronke Adekoluejo), ahí aparece Selby (Jack Farthing), un diletante tan protector de la niña como peligroso para todos los demás. Un personaje ciclotímico hasta lo siniestro aunque encantador cuando así se lo propone, la marginalidad de Selby no tiene que ver con la pobreza monetaria sino con sus carencias emocionales. El universo sórdido en el que habitan los personajes está contado con una sagacidad y una narrativa tan visceral como sensible, que hacen de Rain Dogs una de esas series que resultan difíciles de olvidar. Una temporada. Disponible en HBO Max

Soy virgo, Creada y dirigida por el cineasta independiente Boots Riley

Soy virgo

Cootie (Jharrel Jerome) tiene 19 años y una enorme curiosidad por conocer el mundo. Sobreprotegido por sus padres, el muchacho carga con una inocencia más propia de un niño de ocho y la estatura de un edificio de cuatro pisos. Es que Cootie es un gigante que creció oculto entre las paredes de una casa que apenas resiste su constante crecimiento. Creada y dirigida por el cineasta independiente Boots Riley, Soy virgo es una fábula delirante ambientada en la ciudad de Oakland, California y en un mundo alternativo dónde la aparición de un gigante no es cosa de todos los días pero tampoco algo que nunca haya sucedido antes. Con humor, un inteligente uso de la puesta escena y una mirada aguda sobre los conflictos raciales de los Estados Unidos, Riley se anima a romper los esquemas de los relatos televisivos tradicionales y consigue un resultado notable. Uno de los puntos más destacables de la serie de siete episodios es su elenco encabezado por el talentoso Jerome, ganador del premio Emmy por su trabajo en la miniserie Así nos ven, que convierte a Cootie en un personaje tan entrañable como fascinante. Y lo mismo generan los fantásticos Mike Epps y Carmen Ejogo, que interpretan a los padres adoptivos del gigante quienes ocultan más de lo que muestran y a los que se suma Walton Goggins, en el papel de un millonario que patrulla las calles de Oackland. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video

Daniel Radcliffe se divierte en la tercera temporada de Miracle Workers

Miracle Workers

En esta serie antológica el humor nace del contraste entre el tiempo y el lugar en el que existen los personajes y su modo de experimentarlo. Con el anacronismo como disparador de las situaciones que relata, el escritor y guionista Simon Rich construyó un programa desopilante en el que Daniel Radcliffe, Steve Buscemi y Geraldine Viswanathan se divierten desde la primera temporada. En su primera vuelta la ficción estaba ambientada en un paraíso excesivamente burocrático y regido por un Dios (Buscemi) inmaduro y cruel, mientras que en la segunda temporada la historia los llevaba a la edad media. En la tercera -la cuarta y última se estrenó el mes pasado en Estados Unidos- todo transcurre en un western como aquellos que producía la TV en los años 60, aunque con un espíritu millennial. En los 10 episodios ya disponibles en la plataforma, Radcliffle interpreta al reverendo Ezekiel Brown quién, preocupado por la supervivencia de los habitantes del polvoriento pueblo de Misuri en el que le tocó predicar les propone emprender el viaje en carreta hacia el oeste vía Oregon, la famosa ruta de los migrantes a mitad del siglo XIX. En busca de un guía idóneo para emprender la travesía, Zeke se cruza con Benny The Teen, un desalmado forajido interpretado por Buscemi. Con guiños al mundo moderno que cuestionan el lugar de las mujeres en la sociedad moderna, la cultura de los influencers y hasta la existencia de Dios, Miracle Workers es una rareza divertidísima. Tres temporadas. Disponibles en HBO Max

The Great Train Robbery, basada en un hecho real ocurrido en 1963

The Great Train Robbery

Basada en la historia real del asalto a un tren británico ocurrido en 1963, esta miniserie divide los puntos de vista de los ladrones y los policías encargados de atraparlos en dos episodios escritos por Chris Chibnall, el guionista de Broadchurch y uno de los responsables de las últimas temporadas de la legendaria Doctor Who. Realizado por la BBC en 2013 (recién ahora está disponible para el público local), el programa construye con paciencia la intriga del relato y la tensión que acompaña a la puesta en acción del plan delictivo por un lado y a la persecución de los culpables, por el otro. Aunque alcance con una búsqueda en Google para enterarse de cuál fue el desenlace real del atraco o ya se conozca la historia, la miniserie consigue atrapar a los espectadores desde las primeras escenas. Con una ambientación de época prodigiosa y un uso de la fotografía inusual para la TV de hace diez años, The Great Train Robbery cuenta además con dos protagonistas carismáticos. Del lado de los ladrones, Luke Evans (La Bella y la bestia) interpreta al ambicioso Bruce Reynolds, el líder de la variopinta banda que planea el robo, mientras que desde la perspectiva de la policía aparece el ganador del Oscar Jim Broadbent (La dama de hierro) en el papel del inspector general Tommy Butler. Miniserie. Disponible en AcornTV