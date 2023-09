escuchar

Este 6 de septiembre se cumplió el primer aniversario de la muerte de Juan Pablo Vicuña Parot, padre de Benjamín Vicuña. Hace un año, el actor confirmaba una noticia con un mensaje de despedida en las redes, y hoy decidió recordarlo con unas emotivas palabras acompañadas de una foto retro. Pero, en medio de la tristeza, seguramente se le habrá dibujado una leve sonrisa, porque sus seguidores de Instagram, además de acercarle su cariño, le dijeron que su padre era “el calco” de uno de sus hijos.

En 2022, dos días antes de que se cumplieran 10 años de la trágica muerte de su hija mayor, Blanca, Benjamín Vicuña tuvo que hacer frente a otra pérdida, la de su padre Juan Pablo, quien murió en Chile, tras pasar varios días internado con un delicado estado de salud. Fue él mismo quien confirmó la noticia a través de un posteo en las redes: “Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”.

Este miércoles, con motivo de conmemorar el primer aniversario de la muerte de su padre, el exprotagonista de El primero de nosotros compartió un emotivo y reflexivo posteo en Instagram, de esos que tanto lo caracterizan: “Hace un año murió mi viejo. ¿Dónde guardamos las preguntas y el amor? ¿Dónde van los pensamientos vagabundos por la noche? ¿Dónde están? Como en un fuerte medieval, mis recuerdos guardados se pueden quemar por el aliento de los dragones borrachos de ira”.

El emotivo posteo que hizo Benjamín Vicuña para conmemorar el primer aniversario de la muerte de su padre Instagram @benjaminvicuna.ok

“Hace un año que te despediste como un niño que va al colegio, sin saber que la ausencia y el silencio serían el desgarro de los caballeros antiguos. Antiguo es lo que más quiero ser, esta tarde mirando fotos de glorias pasadas y pisadas. Un año desde que mi padre se perdió en la neblina. El teléfono dejó de sonar temprano por la mañana, el dolor se acomoda, pero no pasa; se acomoda como muebles en un salón, pero los muebles siguen siendo los mismos. ¿Dónde se puede reciclar este misterio? ¿Dónde podemos encontrarnos para caminar en silencio y tomar un vino?”, continuó.

A modo de cierre, el artista chileno sostuvo: “‘Así que de esto se trataba la vida’, me dijo. Beso torpe y cariñoso al guardián del fuerte, beso padre. Hoy contigo los dragones duermen y la vida sonríe de costado, como James Dean. Amo”. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto retro de su padre, y rápidamente sus seguidores le hicieron saber que encontraron un gran parecido entre su papá y su hija Magnolia, fruto de su relación con María Eugenia ‘La China’ Suárez.

Según los seguidores de Benjamín, su hija Magnolia es "un calco" de su padre Juan Pablo Instagram @benjaminvicuna.ok

“Es Magnolia”; “Magnolia es idéntica a él”; “Tiene la misma mirada de Magnolia”, indicaron algunos seguidores del actor. Asimismo, otros sostuvieron: “La cara de Magnolia”; “Tu papá, vos y Magnolia son calcos”; “¡Qué parecidos son tu padre y Magnolia!”. Seguramente, los comentarios le sacaron alguna sonrisa a Benjamín, porque para él, sus hijos son lo más importante del mundo, “lo más grande y sagrado” que le regaló la vida.