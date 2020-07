¿Qué veo? Cinco series protagonizadas por mujeres de armas tomar

Brenda Blethyn es Vera

Natalia Trzenko 24 de julio de 2020 • 00:10

Vera. En una escena no demasiado importante de esta serie británica, el personaje central de la trama, la detective Vera Stanhope, interrumpe una clase de música y al entrar en la sala lo hace con un paso de baile apenas perceptible. Y luego sigue, como si nada hubiera pasado, con la investigación del asesinato de turno. Esa mínima expresión de la peculiaridad del personaje es lo que hace de esta clásica serie policial una ficción imperdible. Para que todo funcione y no se vuelva una más de los tantos ciclos del género resulta fundamental la presencia de Brenda Blethyn, la gran actriz que encarna a la protagonista. Como suele hacer en sus papeles en cine, aquí Blethyn convierte a un personaje estereotipado en un ser humano fascinante. Así, no importa tanto el desarrollo de la investigación que lleva a cabo sino verla a ella y conocer cada vez un poquito más de la compleja, brillante e intratable Vera Stanhope. Ese personaje que nació en la serie de novelas de la autora Anne Cleeves y consiguió nueva vida gracias a la TV. 1 temporada. Disponible en Flow/ Film & Arts.

Maldita. Inteligente, sensible y poderosa, Nimue solo quiere empezar de nuevo en un lugar donde nadie la conozca ni la señale con el dedo. Pero, como todo héroe que se precie, cuando la tragedia y la maldad alcancen a su aldea, la joven emprenderá un camino que la cambiará para siempre. Protagonizada por Katherine Langford (13 Reasons Why) esta serie de Netflix toma las leyendas artúricas y las pone de cabeza. Aquí los caballeros no son precisamente honorables; los reyes, mucho menos y los religiosos actúan como una milicia decidida a eliminar toda la magia del mundo. Creada por Frank Miller y Tom Wheeler a partir de su propia novela gráfica, Maldita combina los tópicos y personajes conocidos de las historias sobre el rey Arturo, el mago Merlín y la Dama del Lago y los presenta desde una nueva perspectiva. Todo gracias a una protagonista tan hábil con la espada como capaz para escaparse de sus enemigos e ir en busca de su destino. 1 temporada. Disponible en Netflix

Esme Creed-Miles en Hanna

Hanna. La segunda temporada de esta serie basada en el film dirigido por Joe Wright y protagonizado por Saoirse Ronan amplia el universo de la adolescente educada para matar. El aislamiento de la chica del título y los secretos sobre su origen siguen presentes en la trama pero ahora la conspiración que la involucra empieza a tener más víctimas y victimarios. Con el cambio, ahora los escenarios de la serie ya no son los helados bosques de Europa del Este sino el dorado mediterráneo y la verde campiña inglesa. El contraste entre el paisaje más apacible y el relato de espionaje vuelve aun más atrapantes a los misterios que rodean a la protagonista. Claro que Hanna (Esme Creed-Miles) ya no está sola. Reclutada para un programa de entrenamiento junto a otras adolescentes, la chica no solo aprenderá a ser una guerrera aun más leal de lo que era sino que tendrá que adquirir la difícil habilidad de ser una adolescente "normal". 2 temporadas. Disponibles en Amazon Prime

Cleaning Up

Cleaning Up. Sam (Sheridan Smith), no está pasando por su mejor momento. Recientemente divorciada y siempre corta de dinero, su trabajo como personal de limpieza en una oficina de corredores de Bolsa no le ofrece demasiadas oportunidades. Tampoco la ayuda que su adicción al juego la haya llenado de deudas que no tiene forma de pagar. Astuta e ingeniosa, Sam descubre la manera de solucionar todos sus problemas. Claro que la salida es ilegal. Y ella lo sabe, pero la desesperación puede más que la sensatez y junto a su amiga y compañera de trabajo, la mujer comienza a utilizar los datos recabados en las oficinas bursátiles para hacer inversiones riesgosas y muy lucrativas. Una antiheroína de esas que las series tanto gustan transitar, el personaje tiene un encanto que, más allá de sus errores y fallas, hace que sea imposible no apostar por ella. 1 temporada. Disponible en Flow/Europa Europa

Karppi, segunda temporada

Karppi. Con todas las características de los policiales escandinavos que tanto éxito tienen en el mundo de las series, la segunda temporada de esta ficción finlandesa se mantiene fiel a su efectivo origen. La detective del título, Sofia Karppi (Pihla Viitala) tiene un nuevo crimen que investigar y, ya más acostumbrada a los modos de su compañero Sakari Nurmi (Lauri Tilkanen), seguirá luchando para equilibrar su vida familiar con el trabajo. Un asesinato relacionado con la construcción de un túnel ferroviario que unirá a Finlandia con Estonia pondrá a la policía en el centro de una trama que involucra al alcalde de Helsinki y otros integrantes de las altas esferas de ese país. En el medio de tamaña tarea, Karppi tendrá que lidiar con el comportamiento no precisamente ejemplar de su pequeño hijo y con la ausencia de su hijastra. Dos temporadas. Disponibles en Netflix