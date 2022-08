Cinco series que fueron canceladas y dejaron un final abierto para indignación de sus fans

Si bien es cada vez más común que las series se cancelen por no lograr la audiencia esperada, hay casos que generan otro grado de molestia en los espectadores (e incluso en los creadores de las mismas): cuando las historias no tienen tiempo de cerrar.

Desde la era de la “network TV” al fenómeno del streaming, recordamos cinco ficciones que nos dejaron expectantes por su continuidad.

*GLOW

GLOW

Todo comenzó con un documental. Las showrunners Liz Flahive y Carly Mensch estaban un día juntas viendo una producción que mostraba el backstage de un programa televisivo de culto llamado G.L.O.W. (Gorgeous Ladies of Wrestling, emitido de 1986 a 1990 y producido por David McLane) y ese mundo de la lucha femenina les pareció atractivo para crear una serie alusiva. Por lo tanto, le propusieron a Jenji Kohan -creadora de Weeds y Orange Is the New Black - ser la productora de los diez capítulos de la ficción liderada por Alison Brie que se estrenó en Netflix el 23 de junio de 2017. Si bien Brie se destacaba en su rol de Ruth Wilder, con Betty Gilpin nacía una estrella.

Trailer de la tercera temporada de Glow

Luego de una excelente tercera temporada que, en algunas tramas, cerraba algunos cabos sueltos con una despedida en un aeropuerto, muchas historias no pudieron tener su conclusión (como la del complejo vínculo entre Ruth y Sam, interpretado por Marc Maron) cuando la plataforma de streaming decidió cancelar GLOW en octubre de 2020 con motivo de la pandemia de coronavirus. Un año antes, Netflix había confirmado la cuarta temporada y ese cambio de planes sorprendió a sus creadoras, quienes de todos modos comprendieron que, de seguir posponiendo el rodaje, la serie iba a estrenar su cuarta entrega con años de distancia de la tercera.

*HANNIBAL

Hannibal Archivo

Hannibal, la extraordinaria serie de Bryan Fuller para la NBC, tuvo tres temporadas de calidad sostenida. El thriller psicológico con secuencias de horror brillantemente filmadas se basó en los personajes creados por Thomas Harris para sus novelas, Red Dragon, Hannibal y Hannibal Rising. Sin embargo, Fuller, un verdadero artista, le pudo dar una vuelta de tuerca a una historia que tuvo muchos enfoques al centrarse en los intercambios entre el investigador Will Graham (Hugh Dancy) y el famoso Dr. Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen, en una de las actuaciones televisivas más memorables de los últimos años). Las mejores secuencias de Hannibal, muchas de ellas dirigidas por Vincenzo Natali, tenían a los actores como protagonistas excluyentes, abordando a sus personajes con una sutileza en sus gestos, como regodeándose en lo no-dicho.

Gillian Anderson y Mads Mikkelsen, en la tercera temporada de Hannibal

Para los actos atroces que comete Lecter, en cambio, el showrunner desplegaba su enorme talento como guionista, hasta la escena final de la serie dirigida por Michael Rymer, emitida en Canadá el 27 de agosto de 2015 y dos días más tarde a nivel mundial (en la Argentina, el último episodio se vio por AXN). Previamente, NBC había comunicado la decisión de cancelar Hannibal “por baja audiencia”. En ese momento, se inició la campaña #SaveHannibal a través de una petición publicada en el sitio Change.org, donde con casi 73 mil firmas recolectadas solicitaban la resurrección de la ficción.

Mads Mikkelsen en el episodio final de la segunda temporada de Hannibal Archivo

Con el correr de los años, la producción se convirtió en una obra de culto, con una base de fanáticos que todavía aguarda su regreso. “Martha De Laurentiis controla los derechos del personaje de Hannibal y Gaumont International Television, quienes producen la serie, tienen los derechos de esos personajes y situaciones, así que si queremos contar las historias que contamos, Gaumont tiene que estar, Martha De Laurentiis tiene que estar , y claro, necesitamos una plataforma que nos dé un lugar”, declaró Fuller en 2020 respecto de la posible vuelta de su gran serie.

*ESTA MIERDA ME SUPERA

Esta mierda me supera Nrtflix

Una de las series más prometedoras de Netflix y que tuvo el cliffhanger más notorio de todos fue Esta mierda me supera . La comedia negra coming of age [de camino a la adultez] fue creada por Jonathan Entwistle y Christy Hall, quienes se basaron en la novela gráfica de Charles Forsman, I Am Not Okay with This para su atractiva historia. La ficción tenía en el centro a Sydney Novak (Sophia Lillis), una adolescente de 17 años que, en pleno duelo por la muerte de su padre, descubre su habilidad telequinética. A partir de ese importante descubrimiento, su vida comienza a complicarse y, al mismo tiempo, a cambiar de color. Con solo siete episodios dirigidos por Entwistle, Esta mierda me supera lograba una conexión del espectador con Sydney, especialmente cuando el componente queer ingresaba a la narrativa.

Esta mierda me supera | Adelanto - Fuente: Netflix

El punto más álgido de la serie lo hallamos en el séptimo y último capítulo, “Deepest, Darkest Secret”, en el que Sydney se enfrenta a la aparición de un hombre misterioso que le asegura que el mundo debía tenerles miedo a ambos ¿Los motivos? Nunca los conoceremos. Netflix canceló la serie en agosto de 2020 por motivo de la pandemia, como sucedió con GLOW. Al enterarse de la noticia, Entwistle le pidió a la plataforma de streaming si podía “editar nuevamente las últimas dos secuencias para darles un final a los fanáticos”, pero la plataforma no se lo permitió.

*SANTA CLARITA DIET

Santa Clarita Diet Archivo

La serie de Netflix protagonizada por Drew Barrymore y Timothy Olyphant se estrenó en 2017 en la plataforma y al año siguiente ya había una tercera temporada confirmada. La comedia negra de zombis de Victor Fresco -que también tenía hilarantes intervenciones secundarias de Liv Hewson y Skyler Gisondo- estrenó su tercera entrega en marzo de 2019 y lo hizo con un gran final de temporada: con el personaje de Joel Hammond (Olyphant) convertido en zombi como su esposa Sheila (Barrymore), un gran punto de partida para una nueva subtrama. Para sorpresa de todos, incluidos los protagonistas de la ficción que recibió el aval crítico, Netflix confirmó el levantamiento el 26 de abril de 2019, citando “numerosos factores”.

Trailer de Santa Clarita Diet (Netflix)

En diálogo con LadBible en 2020, Fresco aseguró no estar listo para “tirar la toalla”. “Todos queríamos hacer la cuarta temporada. Emocionalmente, a todos en el programa les encantaría tener algún tipo de cierre, y además pensamos que sería divertido hacer una temporada con Joel y Sheila en el mismo barco, cómo sería, cómo él cambiaría su actitud hacia su esposa. Habría sido interesante verlo confundido, descubriendo en qué persona se ha convertido”, agregó el showrunner. Olyphant, por su parte, apoyó la moción. “Me encantó trabajar en esta serie, voy a seguir haciendo escenas y si no las filman, es decisión de ellos”, dijo el actor con humor. “Fue un honor haber hecho algo tan divertido y haber trabajado con Tim. De todos los personajes que he interpretado, Sheila Hammond es uno de mis favoritos”, remarcó Barrymore.

*FLASHFORWARD

FlashForward Archivo

La serie de 22 episodios creada por Brannon Braga y David S. Goyer para ABC, basada en la novela homónima del canadiense Robert J. Sawyer, se emitió desde el 24 de septiembre de 2009 al 27 de mayo de 2010. La ficción solo duró una temporada, a pesar de los interesantes nombres involucrados en su gestación y de la atractiva premisa. La ficción ponía la lupa en las vidas de individuos afectados por un evento sobrenatural que generaba que la humanidad perdiera la consciencia por dos minutos y diecisiete segundos. En ese período de “blackout” se les presentaban imágenes de un futuro no tan lejano.