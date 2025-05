Cinco series que pasaron bajo el radar y vale la pena descubrir

Para los espectadores de series de ficción, muchas veces elegir cuáles ver supone una negociación entre su genuino interés y el temor de quedar afuera de las conversaciones cuando un programa en particular acapara la agenda pública. Algunos, por otro lado, desconfían de las propuestas más populares como si el gusto de la mayoría invalidara la calidad, los valores artísticos o de entretenimiento de la obra en cuestión. Y en medio de esos extremos, muchos olvidan que cuando se trata de la ficción televisiva, el espectro es tan amplio y la oferta tan frondosa que no es necesario quedarse con una sola opción.

Sí, El Eternauta acaparó la atención del público local y durante más de una semana fue el tema recurrente entre los espectadores de series. Y sí, aunque el éxito de la adaptación de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López es contundente, su omnipresencia pudo haber saturado a cierta parte del público. La buena noticia es que, por cada serie que es de visionado “obligatorio”, también existen otras ficciones al alcance de todos que, a pesar de no contar con la difusión -o la ambición creativa y de producción- que le dio Netflix a El Eternauta, de todos modos tienen mucho para ofrecer.

Las que siguen son cinco ficciones de diversos géneros que ya están disponibles en plataformas.

Al norte del norte

Estrenada a principios de año en Netflix, esta comedia dramática tiene tanto encanto como sabor local y originalidad. Porque resulta que la historia de Siaja (Anna Lambe), una joven madre que entra en crisis y se separa de su marido para buscarse a sí misma, transcurre en un pequeño pueblo del Ártico habitado por una mayoría de integrantes de la tribu inuit. Las costumbres y la cultura del lugar, además de sus paisajes casi despoblados y siempre nevados, le suman interés al relato de ocho episodios -ya tiene segunda temporada confirmada-, que explora el vínculo de Siaja con su familia y amigos pero también sus lazos con la comunidad y las tradiciones de sus ancestros. Repleta de personajes excéntricos y situaciones relacionadas con su idiosincrasia, como el festejo que le sigue a la primera foca cazada por la pequeña hija de la protagonista, Al norte del norte usa el humor y la emoción para hacer acercar el norte del norte a todo el mundo. Ocho episodios. Disponible en Netflix.

Carême

Carême, una serie francesa disponible en Apple TV+ Roger Do Minh - Apple TV+

Los documentales de viajes y cocina ya hace años que convirtieron a los chefs en las nuevas estrellas de rock. Talentosos, temperamentales y dispuestos a llevarse el mundo por delante, desde que Anthony Bourdain empezó a dar vueltas por el mundo, la ficción los identificó como personajes con potencial de protagonismo, lo cual quedó confirmado con El oso, que está cerca de estrenar su cuarta temporada. Claro que cuando se trata de la alta cocina y su representación en pantalla Carême, la nueva serie disponible en Apple TV+, tal vez sea la más ambiciosa. Es que la ficción francesa está ambientada en la París de Napoleón y gira en torno al chef de pastelería del título, un joven ambicioso y genial que por una serie de infortunios termina trabajando en la cocina de los Bonaparte en el palacio de las Tullerías.

Imprudente e inmaduro, el muchacho pone su talento en la pastelería al servicio de los conspiradores que buscan socavar el poder en Francia lo que resulta en un vínculo cercano y particular con Josefina Bonaparte. Una mezcla entre fantasía y personajes de la vida real, los ocho episodios de Carême despliegan escenarios y vestuarios imponentes al tiempo que entretienen con escenas de seducción, bellas confituras e intrigas palaciegas. Ocho episodios. Disponible en Apple TV+.

Resident Alien

Resident Alien combina ciencia ficción, humor y una trama policial

Los programas que ponen en escena al dicho de “pueblo chico, infierno grande” abundan. Aunque pocos pueden presumir de la amplitud de géneros que presenta esta serie, que es un relato de ciencia ficción y al mismo tiempo una comedia, además de un drama sobre la amistad y la familia. Todo basado en un cómic. Si parece mucho es porque lo es, pero al mismo tiempo, el mejunje funciona muy bien.

En el centro de la escena está Harry, un extraterrestre que llega a la Tierra con la intención de destruirla pero cuando su nave se estrella en algún lugar de las montañas nevadas de Colorado, el visitante debe camuflarse entre los humanos hasta encontrar la forma de regresar a su casa. Y lo hace tomando prestado el cuerpo de un médico recién llegado al pueblo de Patience, escenario principal de todas sus aventuras.

Luego de aprender sobre la humanidad mirando capítulo tras capítulo de La ley y el orden, el extraterrestre debe tomar el puesto vacante de médico de cabecera del lugar. Con una veta policial que hace avanzar la trama y muchas referencias cómicas a la larga historia de los extraterrestres en el cine y la TV, lo mejor de las tres temporadas disponibles de Resident Alien es su personaje central y especialmente la interpretación que hace Alan Tudyk, un reconocido actor de doblaje que aprovecha al máximo la rara oportunidad que le da la serie de aparecer de cuerpo entero en la pantalla. Dos temporadas disponibles en Netflix y la tercera en Disney+.

Más de la cuenta

Una escena de Mas de la cuenta, la nueva serie de Prime Video Prime Video

Recién estrenada en Prime Video, esta serie es la carta de presentación de su creador y protagonista, el comediante Benito Skinner.

Un fenómeno de las redes que ganó prominencia durante la pandemia, Skinner hace su debut en la TV con esta comedia libremente basada en sus experiencias universitarias como un atleta y estudiante modelo que llega al campus con un secreto: su homosexualidad. Ambientada en una universidad de ficción que parece estar anclada alrededor del año 2010, fecha en la que el protagonista asistía a la facultad, la serie retrata las experiencias de Benito, el personaje, y las de sus compañeros de clase con humor y sensibilidad.

Aunque lejos de ser un acercamiento realista a esa etapa de la vida, lo cierto es que entre los momentos exagerados y las emociones extra large que atraviesan los ocho episodios de la serie, el relato logra reflejar la particular experiencia de poder “empezar de cero y ser, primera vez, quien quieran ser”. Ocho episodios. Disponible en Prime Video.

Manual para residentes

Manual para residentes (Netflix) Netflix

Las series coreanas disponibles en el streaming, especialmente en Netflix, muestran una variedad de temas y géneros notables. Del suspenso y terror sociológico de El juego del calamar a los policiales oscuros y las comedias románticas, la usina de producción asiática también se ocupa de historias más cotidianas, de conflictos reconocibles y personajes con los que es fácil identificarse, no importa desde qué parte del mundo se los esté mirando.

Ese es el caso de esta comedia dramática ambientada en un hospital, el mismo que era el escenario de la extraordinaria Pasillos de hospital (disponible en Netflix), de la que Manuel para residentes es una suerte de spin off. En este caso el foco está puesto en un grupo de médicos residentes del área de ginecología de la clínica de Seúl. En el centro de la trama aparece Oh Yi-Young (Go Yoon-jung), una joven doctora que, a diferencia de lo que suele mostrarse en las ficciones del género médico, no tiene demasiado interés por la vocación ni está dispuesta a hacer los sacrificios y esfuerzos que la profesión requiere.

Una mimada joven rica que contaba con que su padre le instalaría una clínica para dirigir, cuando su familia pierde su fortuna y ella queda inundada de deudas, su única opción es volver al programa de residentes del hospital que alguna vez abandonó porque era un trabajo “muy difícil”. Sin idealismos ni gestas heroicas, al menos en el principio, la serie de doce episodios desarrolla a cada personaje con el detalle y la humanidad que pocas ficciones actuales logran alcanzar. Doce episodios. Disponible en Netflix