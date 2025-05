El regreso confirmado de El Oso y Arnold Schwarzenegger como Papá Noel, las grandes apuestas del streaming

Para muchos, la televisión abierta ya perdió la batalla frente a los avances de las plataformas que, lento pero seguro, empiezan a conquistar el último bastión de la TV de aire: la transmisión en vivo. Sin embargo, la siempre cambiante industria televisiva conserva algunas de sus tradiciones y una de las más importantes en el calendario anual es la semana de mayo que los canales dedican a presentar su nueva programación a los anunciantes que pagarán por los espacios publicitarios que la hacen posible.

Claro que ya hace un tiempo que esos eventos organizados en Nueva York también incluyen anuncios de las plataformas, enfocadas en acaparar la atención y distraerla de su hermana mayor, la televisión abierta. Así, ayer entre la catarata de novedades dedicadas específicamente al público norteamericano se colaron las últimas noticias de algunas de las series más esperadas del streaming con alcance global.

En ese contexto, aunque sin demasiados detalles, se anunció que Netflix está trabajando en una miniserie sobre Madonna con la producción de la artista y el director Shawn Levy (Stranger Things, Deadpool y Wolverine). Todavía en sus primeras etapas de desarrollo, el proyecto no está relacionado con la biopic que Madonna intentó poner en marcha hace un par de años y que finalmente quedó suspendido indefinidamente.

Sydney Chandler es Wendy en Alien: Earth Disney+

Mucho más cerca en el tiempo hoy se confirmó la fecha de regreso de El Oso y la del estreno de Alien: Earth, dos de las grandes apuestas de Disney+ para este año. En el caso de la comedia dramática protagonizada por Jeremy Allen White, los diez episodios de la cuarta temporada llegarán el 25 de junio, mientras que la serie de ciencia ficción ambientada en el universo Alien tendrá sus dos primeros episodios disponibles desde el martes 12 de agosto y los seis restantes se estrenarán semanalmente en la plataforma.

Jeremy Allen White en El Oso Disney +

Los anuncios de Disney+ incluyeron adelantos de la trama de las dos ficciones. Sobre la cuarta temporada de El Oso se confirmó que además de White todo el elenco regresará para seguir contando la dramática, graciosa y emocionante travesía de Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) intentando llevar al restaurante al próximo nivel y sobrevivir para contarlo.

Alien: Earth se estrena el 12 de agosto en Disney+ Disney+

Del lado de la esperada Alien: Earth, creada por Noah Hawley, un experto en llevar películas legendarias a la TV como ya hizo con Fargo, se dieron a conocer detalles de su trama que remite al clásico cinematográfico y al mismo tiempo amplía su narrativa. La acción de la serie transcurre en el año 2120 con la Tierra gobernada por cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. En esta era corporativa, los ciborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (robots humanoides con inteligencia artificial) coexisten con los humanos. Pero todo cambia cuando el prodigioso fundador y CEO de Prodigy Corporation desbloquea un nuevo avance tecnológico: los híbridos, robots humanoides infusionados con conciencia humana. El primer prototipo híbrido es Wendy (Sidney Chandler), que a bordo de la misteriosa nave de investigación espacial USCSS Maginot, forma parte del grupo de soldados que, obligados a hacer un aterrizaje forzoso en la Tierra, hacen un descubrimiento que los coloca frente a la mayor amenaza del planeta.

Boxeo, videojuegos y Schwarzenegger

Entre las nuevas propuestas de Prime Video hay una que también tiene origen cinematográfico: se trata de Delphi, una serie que transcurre en el mundo de la saga de boxeo Creed -derivada de Rocky-, claro y que será producida por el protagonista de los films, Michael B. Jordan. Sin demasiados detalles ni fecha de estreno sí se adelantó que la historia girará en torno al gimnasio del título y los jóvenes atletas que sueñan con subirse al ring.

Los adelantos de Prime Video también incluyeron la confirmación de una tercera temporada de Fallout, la serie basada en un videojuego que recién estrenará la segunda en diciembre, cuando la plataforma también lanzará su gran apuesta navideña, la película The Man With the Bag (El hombre de la bolsa), protagonizada por Arnold Schwarzenegger como Santa Claus y Alan Ritchson, el fortachón que encabeza la serie Reacher, uno de los grandes éxitos de la plataforma.