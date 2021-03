Claire Foy, de regreso a la aristocracia británica

De reina a duquesa. Claire Foy quién interpretó a Isabel II en las dos primeras temporadas de The Crown volverá a encarnar a un personaje real de la aristocracia británica en la miniserie A Very British Scandal producida por la BBC y Amazon Prime Video. Pensada como una continuación de la ficción A Very English Scandal protagonizada por Hugh Grant como el político Jeremy Thorpe, acusado de mandar a matar a su examante, la nueva miniserie relatará el proceso de divorcio de los duques de Argyll, un caso judicial conocido como uno de los más escandalosos del siglo 20.

Junto a Foy, como el duque, aparecerá Paul Bettany, un notable cambio de registro para el actor que acaba de terminar su marcha como Vision en la celebrada Wandavision. En este caso, la miniserie de tres episodios narrará la consecuencias del publicitado, costoso y extenso divorcio que incluyó acusaciones de robo, violencia, consumo de drogas y fotos explícitas desplegadas en los medios británicos en la década del sesenta.

Claire Foy Vianney Le Caer - AP

En el contexto de las declaraciones de Meghan Markle sobre el hostigamiento que sufrió de parte de la prensa británica, seguramente colaborará a que resuene aun más el relato del modo en que los tabloides maltrataron a la bella duquesa en el pasado a la que bautizaron como “the Dirty Duchess”, que se puede traducir como “la duquesa libidinosa”, título que sostenían por los supuestos 88 amantes que tuvo durante su matrimonio con el duque.

“Estoy entusiasmada por este extraordinario proyecto que buscará explorar a través de esta historia cuán seguido la sexualidad de las mujeres está rodeada de prejuicios y vergüenza”, dijo Foy en el anuncio del programa que a diferencia de la miniserie anterior, dirigida por Stephen Frears y adaptada por Russell T. Davies (Years & Years), tendrá un equipo íntegramente femenino detrás de las cámaras encabezado por la directora Anne Sewitsky y la guionista Sarah Phelps.